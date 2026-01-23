Michelin Italiana celebra 120 anni e apre a Cuneo la linea robotizzata più avanzata d’Europa

Per Michelin Italiana il 2026 è un anno speciale. Un anno in cui cade un anniversario importante. Per i 120 anni dalla fondazione del primo stabilimento in Italia, il celebro marchio di pneumatici avvia una profonda trasformazione industriale. Una trasformazione che ha come obiettivo quello di ridefinire il suo ruolo nel panorama europeo. La filiale italiana ha avviato un anno di celebrazioni che coinvolge stabilimenti, lavoratori e progetti legati alla mobilità del futuro. La ricorrenza diventa anche l’occasione per mostrare come l’azienda abbia consolidato una presenza che oggi si traduce in capacità produttiva, occupazione e investimento tecnologico.

Dal passato…

La storia industriale del Gruppo parte dalla Francia, ma trova in Italia il primo punto di espansione internazionale. Da allora il nostro Paese è diventato un riferimento per la produzione e lo sviluppo degli pneumatici Michelin. La rete produttiva si snoda tra Torino, Alessandria, Cuneo e Milano. La capacità produttiva raggiunge i 14 milioni di pneumatici l’anno. La forza lavoro supera le 3.800 persone. Il peso sulla produzione nazionale (dati Assogomma), si attesta sul 63% dell’intera produzione nazionale (misurata in tonnellate).

…al futuro

La ricorrenza dei centoventi anni coincide con un passaggio tecnologico rilevante. A Cuneo è infatti entrata in funzione una linea robotizzata che permette la realizzazione di pneumatici fino a 24". Il sistema opera in modalità monotempo (una configurazione che permette al processo di avanzare con un flusso continuo senza pause tra una fase e l’altra) e sostituisce le fasi tradizionali con un flusso automatizzato che riduce le variabili e aumenta la precisione. Il risultato è una piattaforma unica in Europa, pensata per rispondere a un mercato orientato verso vetture sempre più pesanti e performanti. L’adeguamento delle linee di produzione rispecchia il cambiamento del settore auto. La richiesta di prodotti specifici per SUV ed elettriche necessita di stabilimenti capaci di integrare robotica e controllo digitale. Cuneo diventa così il sito più avanzato del Gruppo e il punto in cui si testano tecnologie destinate alla prossima generazione di pneumatici.

Gli investimenti degli ultimi anni raccontano questo percorso. Nel quinquennio 2021-2025 la cifra destinata a innovazione e sostenibilità raggiunge i 432 milioni di euro. Una scelta che mantiene competitività industriale e allo stesso tempo ridisegna l’impronta ambientale degli impianti. La rete di fornitori coinvolta supera le 2.800 realtà per un indotto (dati del 2024) che raggiunge i 328 milioni di euro.

“Festeggiare 120 anni di presenza industriale in Italia significa celebrare radici profonde e una storia di eccellenza che ci lega al territorio. […] L’inaugurazione della nuova linea produttiva robotizzata a Cuneo – unica in Europa – è la sintesi perfetta di come innovazione e tradizione possano convivere e contribuire a rendere i nostri stabilimenti ancora più competitivi e all’avanguardia.”

Così Agostino Mazzocchi, Amministratore Delegato di Michelin Italiana.