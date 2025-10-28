Gomme 4 stagioni per SUV? I test premiano le Michelin CrossClimate 2 | L’offerta

Tra poco più di due settimane scatta l’obbligo delle gomme invernali. Una data cui tutti gli automobilisti devono fare riferimento, anche coloro che di per sé non andranno in montagna con la propria auto. La normativa, infatti, prevede che siano previsti le dotazioni invernali quando si circola sulle strade extraurbane e sulle autostrade. Anche in città, quindi, vale questo obbligo ed è importante mettersi in regola per evitare multe.

La decisione è sostanzialmente tra l’avere nel bagagliaio delle calze o delle catene da neve (della misura giusta, ovviamente) o orientarsi nella scelta tra pneumatici invernali o 4 stagioni. Per coloro che hanno un SUV e vogliono cogliere l’occasione per passare a degli pneumatici all season, le Michelin CrossClimate 2 SUV si confermano tra le scelte più affidabili e performanti. Oggi sono in offerta su eBay con il codice sconto PSPROTT25.

Un pneumatico ideale per i SUV

Diversi test indipendenti (tra cui quelli condotti da ADAC e AUTOBILD) hanno evidenziato che le Michelin CroissClimate 2 sono pneumatici che nel confronto con altri modelli all season per SUV hanno ottenuto i migliori risultati soprattutto in termini di prestazioni su asciutto, bagnato e neve.

Un dato particolarmente apprezzato riguarda la capacità frenante su asciutto, giudicata tra le migliori della categoria. In più, la stabilità sul bagnato, la trazione sulla neve (con omologazione 3PMSF) e la silenziosità interna hanno portato i CrossClimate 2 SUV a essere considerati un riferimento “premium” per chi guida un veicolo alto e pesante tutto l’anno. I punti di forza emersi nei test sono:

spazio di frenata ridotto su asfalto asciutto

eccellente controllo sul bagnato, anche in curva

trazione sulla neve più che soddisfacente per un all season

rumorosità interna contenuta e buon comfort di marcia

resistenza al rotolamento bassa, quindi consumi contenuti

L’offerta disponibile su eBay per gli pneumatici Michelin CroissClimate 2 riguarda la misura 235/60 R18, una delle più diffuse tra i SUV compatti e di fascia media. È infatti un pneumatico da utilizzare su Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Nissan X-Trail e Jeep Cherokee.

Per chi non vuole cambiare pneumatici due volte l’anno, ma non intende rinunciare alla sicurezza e alle prestazioni, le Michelin CrossClimate 2 SUV rappresentano una delle soluzioni più complete attualmente sul mercato. Una scelta resa ancora più conveniente utilizzando il codice sconto PSPROTT25.