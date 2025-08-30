Michelin Pilot Sport 5 energy: i pneumatici che hanno reso celebre la Mercedes-AMG GT XX

Un contributo importante all’impresa tecnologica realizzata dalla Mercedes-AMG GT XX nel percorrere in meno di otto giorni oltre 40.000 km (per intenderci, l’equivalente della circonferenza della Terra) è arrivato anche dagli pneumatici montati sulla vettura. Si tratta di pneumatici Michelin che l’azienda francese (partner tecnico e fornitore esclusivo) ha realizzato appositamente un nuovo tipo di gomma per il veicolo elettrico ad alte prestazioni Mercedes-AMG.

Il contributo dello pneumatico Michelin Pilot Sport 5 energy

Il test, che è stato svolto sulla pista del centro tecnico di Nardò, ha visto la Mercedes-AMG GT XX mantenere una velocità media di 300 km/h per l’intera durata della prova, fermandosi soltanto per ricariche rapidissime. Un’impresa che non ha messo alla prova solo la meccanica, ma anche l’affidabilità e l’efficienza degli pneumatici, ovviamente sottoposti a continuo stress termico, velocità costante e variazioni di carico.

Per affrontare una sfida così estrema, Michelin ha progettato un pneumatico completamente nuovo. Si chiama Pilot Sport 5 energy e rappresenta il risultato di cinque anni di ricerca e sviluppo. A differenziarlo è una struttura del battistrada basata su due mescole distinte. Ai lati è presente una nuova mescola a bassa resistenza, pensata per ridurre i consumi e quindi la necessità di ricariche frequenti. Al centro, una mescola chiamata Adaptive Grip che migliora l’aderenza su asciutto e bagnato, garantendo sicurezza anche in condizioni mutevoli.

Durante il test a Nardò, le gomme montate sulla GT XX erano specifiche per questo prototipo. All’anteriore misuravano 265/40 R20 e al posteriore 295/40 R20, ognuna dotata di chip RFID integrati. Questa tecnologia ha permesso un monitoraggio costante dello stato degli pneumatici, comunicando in tempo reale con i sistemi dell’auto e ottimizzando la gestione termica e la pressione durante ogni fase della guida.

Al fianco degli ingegneri Mercedes-AMG, Michelin ha previsto un team operativo presente 24 ore su 24. Due squadre di gommisti si sono alternate per garantire sostituzioni rapide e sicure. Il supporto tecnico sul campo ha incluso anche l’assistenza continua di tecnici specializzati, pronti a intervenire per analizzare i dati e proporre regolazioni in tempo reale.

Dalla pista alla strada

L’impresa non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche un banco di prova per lo sviluppo della gamma stradale. Il nuovo Pilot Sport 5 energy, infatti, sarà commercializzato nel 2026 e porterà su strada parte delle soluzioni testate sulla Mercedes-AMG GT XX. Dalla doppia mescola al controllo digitale tramite RFID, le tecnologie validate durante questa maratona saranno utilizzate per migliorare efficienza, durata e prestazioni degli pneumatici destinati all’elettrico.