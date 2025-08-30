Lotus Emira: in arrivo una versione con tecnologia PHEV "Hyper Hybrid"

Lotus ha confermato che sta lavorando a una versione ibrida plug-in della sportiva Emira, oltre ad un aggiornamento del modello con motore V6 come parte di un restyiling pensato per rispettare le nuove normative Euro 7 sulle emissioni nel 2027.

L’amministratore delegato di Lotus, Feng Qingfeng, durante una call sui risultati del secondo trimestre, ha dichiarato che il modello porterà con sé la stessa tecnologia denominata “Hyper Hybrid" che quest’anno farà il suo debutto su un SUV, probabilmente l’Eletre.

Queste considerazioni si fanno alla luce del fatto che l’attuale generazione della Emira, con motore turbo quattro cilindri di derivazione Mercedes-AMG, si prepara ad uscire di scena con l’arrivo della revisione imposta dall’EU7. L’Emira V6 invece utilizza un motore Toyota, e Lotus ha già comunicato che non è possibile aggiornarlo per soddisfare le nuove normative.

L’introduzione della tecnologia PHEV nell’Emira rientra in una cooperazione più stretta tra la divisione Lotus Technology, con sede in Cina, e Lotus Cars nel Regno Unito, specializzata nelle auto sportive.

