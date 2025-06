Novità Lotus Emira: adesso c'è anche la Turbo da 360 CV

Lotus Emira è una sportiva vera che piace e che è davvero divertente da guidare tra le curve. La casa automobilistica inglese ha realizzato un vero e proprio gioiello che, adesso, con l’arrivo del Model Year 2026 migliora ulteriormente. La gamma della sportiva cresce con l’introduzione della nuova Emira V6 SE e soprattutto della nuova Emira Turbo che diventa la nuova proposta “entry level”, andando a collocarsi sotto la versione Turbo SE.

NUOVA EMIRA TURBO

La versione d’ingresso della sportiva inglese è equipaggiata con un motorecon cambio, entrambi di derivazione AMG. Questa unità è in grado di erogare 360 CV e permette di accelerare. La velocità massima è diDispone delle modalità, sospensioni a doppi bracci trasversali, uno spoiler posteriore integrato e sterzo elettro-idraulico ad alte prestazioni. La dotazione di serie, include, tra le altre cose, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, rilevamento angolo cieco, rilevamento stanchezza, sedili regolabili elettricamente in 12 posizioni, sistema audio da 190 W e infotainment con connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Il prezzo? Nuova Lotus Emira Turbo parte da 101.500 euro.

LOTUS EMIRA V6 SE

Va a posizionarsi al vertice della gamma della sportiva. Sotto al cofano troviamo sempre il motore, abbinato di serie a un, oppure – in opzione – a una trasmissione automatica. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli. Tra le novità tecniche, affinamenti alla trasmissione per cambiate più rapide, una diversa taratura degli ammortizzatori per una migliore maneggevolezza e comfort di guida e nuovo sterzo idraulico. Due assetti selezionabili:

Disponibile in 15 colori carrozzeria, 7 combinazioni interne, 4 finiture pinze dei freni e 8 design dei cerchi. Prezzo a partire da 122.000 euro.

NOVITÀ PER TUTTA LA GAMMA

Ottimizzazione del sistema di raffreddamento , con nuove linee di passaggio per il liquido che migliorano il flusso verso il radiatore dell’olio trasmissione e il radiatore principale, riducendo il peso complessivo;

, con nuove linee di passaggio per il liquido che migliorano il flusso verso il radiatore dell’olio trasmissione e il radiatore principale, riducendo il peso complessivo; Ricalibrazione del climatizzatore per una temperatura interna più stabile con clima caldo;

per una temperatura interna più stabile con clima caldo; Aumento della temperatura di apertura del termostato motore da 65°C a 75°C, migliorando le prestazioni in condizioni estreme;

Nuova taratura per la trasmissione DCT, con cambiate più rapide e fluide, migliorando l’interazione con il guidatore.

Con il lancio dei nuovi modelli, Lotus ha introdotto pure tutta una serie diche si possono così riassumere: