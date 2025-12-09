Lotus For Me, questa è la versione Plug-in della Eletre: oltre 900 CV e 420 km in elettrico

Lotus ha svelato ufficialmente il suo primo SUV ibrido Plug-in. Si chiama Lotus For Me e dietro a questo particolare nome c’è in realtà la versione PHEV del maxi SUV Eletre, prima venduto esclusivamente con motorizzazioni 100% elettriche. Di questo modello se ne è parlato diverse volte negli ultimi tempi, sebbene per il momento sarà commercializzato in Cina, debutto nel primo trimestre del 2026. Successivamente dovrebbe arrivare anche in Europa. Le specifiche di questo nuovo modello erano già state anticipate dalla pubblicazione all’interno del database del solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT). Si tratta di un passaggio obbligato per poter ottenere l’omologazione e l’autorizzazione alla vendita.

STESSO DESIGN MA POWERTRAIN TUTTO NUOVO

La versione ibrida Plug-in della Lotus Eletre continua a mantenere il design della variante 100% elettrica che conosciamo molto bene. Il SUV misura 5.103 mm di lunghezza, 2.019 mm di larghezza e 1.636 mm di altezza, con un passo di 3.019 mm. In Cina, il SUV potrà essere dotato anche del LiDAR per disporre di funzionalità avanzate di assistenza alla guida. La vera novità di questo modello è ovviamente la sua motorizzazione. Lotus For Me è equipaggiata con un sistema ibrido Plug-in composto da un motore 4 cilindri turbo di 2 litri abbinato a due unità elettriche, una anteriore e una posteriore. La potenza massima di sistema arriva a ben 952 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi.

La nuova Lotus Eletre ibrida Plug-in può contare su di un’architettura a 900 V che consente di poter ricaricare ad altissima potenza. Ad alimentare il powertrain ci pensa infatti una batteria da ben 70 kWh che garantisce un’autonomia in elettrico di 420 km (ciclo CLTC). L’accumulatore in corrente continua può essere ricaricato fino a 6C. Si parla di 8 minuti per passare dal 30% all’80% della carica della batteria.

Il SUV può contare inoltre su sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola con CCD (Continuous Damping Control) e smorzamento adattivo, oltre a una barra stabilizzatrice attiva. Il documento del MIIT mostra che il SUV ibrido plug-in pesa 2.625 kg nella sua versione più pesante. I prezzi ancora non sono stati comunicati. Maggiori dettagli arriveranno con l’avvicinarsi della messa in vendita. Resta da vedere se la versione europea manterrà lo stesso nome o se sarà semplicemente commercializzata come Eletre Hybrid o qualcosa di simile.