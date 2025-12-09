Citroen ELO concept, più di una semplice monovolume: elettrica e 6 posti in soli 4,1 metri

Citroen mostra la sua idea di monovolume del futuro con il concept ELO che farà il suo debutto pubblico al Salone dell’Auto di Bruxelles il 9 gennaio 2026. Vettura che punta tutto sull’ottimizzazione dello spazio visto che in circa 4,1 m di lunghezza offre uno spazio interno per ospitare fino a 6 passeggeri. Il concept è elettrico e potrebbe influenzare in futuro alcuni nuovi modelli della casa automobilistica francese.

TANTO SPAZIO

Con il concept ELO, Citroen ha voluto esplorare nuove soluzioni per reinventare lo spazio interno e reinterpretare il concetto di monovolume. Il tutto è stato possibile grazie ad una piattaforma per veicoli elettrici (STLA Small?) che ha concesso una maggiore libertà progettuale. Vero protagonista della vettura è infatti il suo abitacolo che è stato strutturato in maniera particolare per poter offrire a possibilità di far salire 6 passeggeri. Non ci sono 3 file di sedili che evidentemente avrebbero richiesto una maggiore lunghezza della vettura. Citroen ha scelto invece di posizionare il conducente al centro dell’auto e di collocare due sedute laterali più piccole. Dietro, invece, c’è posto per 3 passeggeri. Una scelta che secondo la casa automobilistica permette di accontentare le esigenze delle famiglie numerose.

Il tutto in una vettura dalle dimensioni esterne compatte che quindi può muoversi agilmente anche in città. Come capita spesso nei concept, ci sono alcune soluzioni particolari. Per esempio, l’abitacolo è modulare. Cosa significa? Il sedile del conducente può ruotare per conversare con gli altri passeggeri o per lavorare con un supporto dedicato. Inoltre, l’abitacolo si può trasformare per disporre di un posto letto per due persone. Insomma, molteplici utilizzi per una vettura che è molto di più che un semplice monovolume. ELO può contare anche su di un’ampia superficie vetrata che permette di ampliare la sensazione di spazio a bordo.

E il powertrain? Non è stato detto nulla di particolare ma del resto l’obiettivo di Citroen è quello di enfatizzare le caratteristiche del concept in termini di spazio e praticità. Sappiamo solo che è 100% elettrico e che adotta il motore della e-C4 da 136 CV.

COLLABORAZIONE CON DECATHLON E GOODYEAR

Per il concept ELO, Citroen ha collaborato con Decathlon il cui team di progettazione ha messo a disposizione la sua esperienza nel settore sportivo e outdoor per definire materiali e accessori. Con Goodyear, invece, sono stati sviluppati nuovi pneumatici dedicati al concept.