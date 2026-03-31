Citroen C3 Aircross premiata come “Best Users Car of Europe 2026”

Il crossover Citroen C3 Aircross è stata insignito del titolo “Best Users’ Car of Europe 2026” dalla giuria AUTOBEST, in occasione della prima edizione di AUTOBEST Conquest. Il modello compatto da 4,39 m unisce uno stile accattivante all’attitudine pratica della gamma a ruote alte Citroen. Il B-SUV è disponibile in tre motorizzazioni: benzina, ibrido da 136 CV e full electric da 113 CV con oltre 300 km di autonomia e ricarica rapida (da 20 a 80% in soli 26 minuti), e tre allestimenti: YOU, PLUS e MAX.

Il classico comfort della Casa transalpina è disponibile anche a 7 posti. Le sospensioni Advanced Comfort, l’architettura C-Zen Lounge con Head-Up Display e un ampio spazio nell’abitacolo sono stati premiati dalla giuria AUTOBEST. Un riconoscimento che è espressione sia del successo commerciale che sta ottenendo in Europa che della valutazione degli esperti.

Tecnologie avanzate

Con una lunghezza di 4,39 metri e un passo di 2,67 metri, la versione a 5 posti garantisce il miglio spazio interno nel suo segmento per i passeggeri, con un bagagliaio di 460 litri. Nell’abitacolo spicca un infotainment con touch screen da 10,25”, assistenza alla guida completa e dotazioni di sicurezza di ultima generazione. La giuria AUTOBEST, costituita da giornalisti automotive indipendenti provenienti da 32 Paesi europei, è la più ampia del settore per numero di nazioni rappresentate.

AUTOBEST, nata nel 2001, ha introdotto il concetto di “Best Buy Car of Europe”, individuando il veicolo con il miglior equilibrio tra qualità, prezzo e performance per la maggioranza dei clienti. In occasione della 25ª edizione, AUTOBEST ha lanciato un Conquest, un format innovativo nato per avvicinare ulteriormente il settore automobilistico ai consumatori. Le vetture sono valutate con un sistema di voto trasparente basato su 13 criteri chiave, tra cui accessibilità economica, rete di assistenza, disponibilità dei ricambi, design, versatilità e nuove tecnologie.

Best Buy Car

La giuria ha preso atto dei voti e considerato anche l’impegno dell’industria automobilistica in termini di investimenti, occupazione, sviluppo regionale, tecnologie green e connettività. Le votazioni online aperte in tutta Europa da gennaio a marzo 2026 hanno avuto un impatto per il 50% sul risultato finale, accanto al giudizio della giuria. La Citroen vincitrice, tra sei finalista, è stata annunciata in diretta durante l’AUTOBEST Conquest Show.

I punti di forza del modello sono la robustezza, la protezione e un design all’avanguardia. La nuova C3 Aircross, inoltre, vanta un’ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida, rispondendo alle aspettative dei clienti più esigenti. La versione Hybrid da 145 CV e una variante 100% elettrica, con autonomia superiore a 300 o 400 km a seconda della capacità della batteria, rispondono alle necessità dei clienti moderni. Grazie a prezzi competitivi, chiavi in mano da 19.900 euro, la C3 Aircross rende la mobilità elettrificata accessibile alla fascia media.