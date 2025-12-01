Nuova Citroen C3 Aircross N1, pensata per artigiani e Partite IVA

Per il mondo del professionisti arriva la nuova Citroen C3 Aircross N1. Si tratta di una versione del SUV omologata come autocarro per rispondere alle esigenze degli artigiani e delle Partite IVA. Dunque, adesso sarà possibile trasformare e targare la nuova C3 Aircross in autocarro N1 a quattro posti. La casa automobilistica francese punta a voler offrire un modello spazioso e versatile per il pubblico professionale. Le caratteristiche rimangono ovviamente quelle della C3 Aircross che conosciamo bene, un SUV di 4,39 metri in grado di offrire una capacità di carico, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, fino a 1.600 litri.

ANCHE ELETTRICA

Insomma, un mezzo in grado di poter accontentare le esigenze dei professionisti, soprattutto quelli che offrono servizi di logistica o hanno comunque la necessità di trasportare a bordo molti oggetti. Interni e tecnologia sono quelli della C3 Aircross che conosciamo. Nuova Citroen C3 Aircross N1 è disponibile innanzitutto con il motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri nella versione da 100 CV in abbinamento ad un cambio manuale a 6 rapporti. Per i professionisti che operano molto in ambito urbano e magari hanno la necessità di accedere alle ZTL, questo modello è disponibile anche con la motorizzazione 100% elettrica, con il solito motore da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh per una percorrenza di circa 300 km.

PREZZI

Nuova Citroen C3 Aircross N1 è già disponibile in Italia per il mondo degli artigiani e delle Partite IVA. I prezzi? Per la versione a benzina in allestimento YOU si parte da 13.900 euro IVA e messa su strada esclusa. L’allestimento base, ricordiamo, è il più scarno e non prevede nemmeno la disponibilità del sistema infotainment.