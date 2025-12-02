Nuova Citroen C3 Aircross elettrica, in Francia solo con batteria da 54 kWh: quando in Italia?

Per la Citroen C3 Aircross elettrica ci sono novità. Per il momento solo in Francia ma è possibile che presto arrivino anche da noi, sul mercato italiano. Di cosa stiamo parlando? In Francia il SUV elettrico è adesso disponibile esclusivamente con una batteria da 54 kWh che permette un’autonomia WLTP di circa 400 km. Lo riporta L’Argus ma la conferma arriva anche andando a dare un’occhiata al configuratore francese. Dunque, sparisce su quel mercato il modello con accumulatore da 44 kWh che consente una percorrenza di appena 300 km WLTP. Con la batteria di maggiore capacità non cambia il motore elettrico che rimane sempre quello da 113 CV.

In realtà, sul mercato francese la versione Extended Range con batteria da 54 kWh aveva fatto la sua prima comparsa già a settembre ma, adesso, è l’unica opzione disponibile. Di conseguenza, però, il SUV aumenta di prezzo nel senso che la base di partenza è adesso più costosa visto che non c’è più il modello con la batteria di minore capacità.

QUANDO IN ITALIA?

Viste le caratteristiche della Citroen C3 Aircross elettrica, l’accumulatore da 54 kWh è sicuramente la scelta più indicata. Per un SUV di quasi 4,4 metri di lunghezza, 300 km sono pochini e per la categoria 400 km sono oggi davvero il minimo che si possa offrire ai clienti. Da capire, piuttosto, quando questa novità portebbe arrivare anche in Italia dove al momento, in listino c’è solo la versione della e-C3 Aircross con autonomia da 300 km. Solitamente, Stellantis nel corso del tempo rende omogena la sua offerta di motorizzazioni in tutti i Paese europei. Dunque, è possibile che presto anche sul nostro mercato la nuova Citroen C3 Aircross elettrica venga proposta con il nuovo accumulatore. Si tratterebbe di un modo per rendere la vettura più appetibile per spingere sulle sue vendite. A questo punto non si può fare altro che attendere novità per il nostro mercato.