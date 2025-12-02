Cerca

Mercato auto italiano, queste sono le 50 auto più vendute a novembre 2025

La FIAT Panda continua ad essere sempre l'auto più venduta in Italia; a novembre ha fatto meglio di Dacia Sandero e Toyota Yaris Cross

Filippo Vendrame
Pubblicato il 2 dic 2025

A novembre 2025 il mercato auto italiano è rimasto sostanzialmente stabile, con 124.222 immatricolazioni contro le 124.267 unità dello stesso mese del 2024. Come abbiamo visto c’è stata un’impennata delle vendite delle auto elettriche per merito degli incentivi auto 2025 i cui effetti vedremo ancora per alcuni mesi. Il mese appena concluso è stato quindi molto particolare ma guardando i numeri da inizio dell’anno possiamo vedere come il mercato auto Italia 2025 sia ancora negativo con 1.417.621 immatricolazioni contro le 1.452.994 dei primi undici mesi del 2024 (flessione del 2,4%). Andiamo adesso a vedere quasi sono stati i modelli più venduti lo scorso mese nel nostro Paese, la Top 50. Partiamo dal podio.

FIAT PANDINA

Con 6.897 immatricolazioni, la FIAT Panda, cioè Pandina come si chiama oggi, si trova sempre al promo posto. La citycar italiana è sempre l’auto più venduta nel nostro Paese. Presto le vendite potrebbero anche aumentare dato che è in arrivo una motorizzazione GPL. Al momento, comunque, i prezzi partono da 15.950 euro.

DACIA SANDERO

Una vera best seller e non solamente in Italia dato che è l’auto più venduta in Europa. Parliamo della Dacia Sandero che a novembre 2025 ha ottenuto 3.885 immatricolazioni. Nel nostro Paese i prezzi partono da 13.950 euro per la versione Streetway.

TOYOTA YARIS CROSS

Terzo gradino del podio per la Toyota Yaris Cross, un modello che in Italia continua a piacere moltissimo. Lo scorso mese ne sono state immatricolate 3.535 unità. I prezzi? In Italia si parte da 28.750 euro.

TOP 50 NOVEMBRE 2025

Vediamo, adesso, la completa Top 50 delle auto più vendute in Italia a novembre 2025.

  1. FIAT Pandina: 6.827
  2. Dacia Sandero: 3.885
  3. Toyota Yaris Cross: 3.535
  4. Jeep Avenger: 3.396
  5. Toyota Yaris: 3.027
  6. Toyota Aygo X: 2.955
  7. Citroen C3: 2.599
  8. Ford Puma: 2.331
  9. Renault Clio: 2.304
  10. Renault Captur: 2.216
  11. BYD Dolphin Surf:  2.187
  12. Volkswagen Tiguan:  2.121
  13. Volkswagen T-Roc:  2.082
  14. MG ZS:  1.932
  15. Leapmotor T03:  1.881
  16. Peugeot 208:  1.877
  17. Volkswagen T-Cross:  1.730
  18. BMW X1:  1.708
  19. Fiat Grande Panda:  1.707
  20. Dacia Duster:  1.691
  21. Opel Corsa: 1.529
  22. Hyundai i10:  1.512
  23. Dacia Spring:  1.443
  24. Fiat 600:  1.398
  25. Audi A3:  1.312
  26. Peugeot 3008:  1.215
  27. Nissan Qashqai:  1.186
  28. Kia Picanto:  1.163
  29. Kia Sportage:  1.122
  30. Alfa Romeo Junior:  1.094
  31. Peugeot 2008:  1.090
  32. Hyundai Tucson:  1.071
  33. Volkswagen Golf:  1.045
  34. Omoda 5:  1.006
  35. Tesla Model 3:  961
  36. Cupra Formentor:  945
  37. Audi Q3:  931
  38. MG MG3:  926
  39. Lancia Ypsilon:  911
  40. Nissan Juke:  910
  41. Suzuki Swift:  908
  42. BYD Seal U:  888
  43. Cupra Leon:  877
  44. Toyota C-HR:  862
  45. Audi A5:  857
  46. Suzuki Vitara:  855
  47. Citroen C3 Aircross:  846
  48. Mercedes GLC:  832
  49. BMW X3:  819
  50. Audi Q5: 814

