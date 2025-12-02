Mercato auto italiano, queste sono le 50 auto più vendute a novembre 2025

A novembre 2025 il mercato auto italiano è rimasto sostanzialmente stabile, con 124.222 immatricolazioni contro le 124.267 unità dello stesso mese del 2024. Come abbiamo visto c’è stata un’impennata delle vendite delle auto elettriche per merito degli incentivi auto 2025 i cui effetti vedremo ancora per alcuni mesi. Il mese appena concluso è stato quindi molto particolare ma guardando i numeri da inizio dell’anno possiamo vedere come il mercato auto Italia 2025 sia ancora negativo con 1.417.621 immatricolazioni contro le 1.452.994 dei primi undici mesi del 2024 (flessione del 2,4%). Andiamo adesso a vedere quasi sono stati i modelli più venduti lo scorso mese nel nostro Paese, la Top 50. Partiamo dal podio.

FIAT PANDINA

Con 6.897 immatricolazioni, la FIAT Panda, cioè Pandina come si chiama oggi, si trova sempre al promo posto. La citycar italiana è sempre l’auto più venduta nel nostro Paese. Presto le vendite potrebbero anche aumentare dato che è in arrivo una motorizzazione GPL. Al momento, comunque, i prezzi partono da 15.950 euro.

DACIA SANDERO

Una vera best seller e non solamente in Italia dato che è l’auto più venduta in Europa. Parliamo della Dacia Sandero che a novembre 2025 ha ottenuto 3.885 immatricolazioni. Nel nostro Paese i prezzi partono da 13.950 euro per la versione Streetway.

TOYOTA YARIS CROSS

Terzo gradino del podio per la Toyota Yaris Cross, un modello che in Italia continua a piacere moltissimo. Lo scorso mese ne sono state immatricolate 3.535 unità. I prezzi? In Italia si parte da 28.750 euro.

TOP 50 NOVEMBRE 2025

Vediamo, adesso, la completa Top 50 delle auto più vendute in Italia a novembre 2025.