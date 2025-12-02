Effetto incentivi, boom di auto elettriche a novembre: i modelli più venduti in Italia

Come prevedibile, il mese di novembre 2025 ha visto un vero e proprio boom di immatricolazioni di auto elettriche grazie agli effetti degli incentivi 2025. Complessivamente ci sono state 15.304 immatricolazioni contro le 6.599 dello scorso anno. Si tratta di una crescita addirittura del 131,9%, pari ad un market share del 12,2%, contro il 5,2% dello scorso anno. Gli effetti dell’Ecobonus dovrebbero vedersi ancora per qualche mese. Tuttavia, esaurita la spinta dei nuovi incentivi auto elettriche 2025, la domanda di nuove BEV probabilmente tornerà a calare. In ogni caso a novembre le vendite delle BEV sono state molto sostenute. Ma quali sono stati i modelli elettrici più venduti a novembre 2025? Andiamo a scoprirlo. I risultati sono interessanti perché ai primi posti troviamo modelli di case automobilistiche cinesi.

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE A NOVEMBRE 2025

Nettamente al primo posto c’è la BYD Dolphin Surf con quasi 2.200 unità immatricolate. Segue poi la piccola Leapmotor T03 con quasi 1.900 vetture. Terzo gradino del podio per la Dacia Spring. Va ricordato che per la Leapmotor T03 e la Dacia Spring, le case automobilistiche avevano attuato una campagna promozione particolarmente aggressiva per spingere sulle loro vendite. Ad esempio, con i massimi incentivi ed il bonus della casa automobilistica, la Leapmotor T03 si può portare a casa a 4.900 euro. Vediamo adesso la Top 10 del mese.

BYD Dolphin Surf: 2.187

Leapmotor T03: 1.881

Dacia Spring: 1.443

Ford Puma: 981

Tesla Model 3: 961

Citroen C3: 324

Tesla Model Y: 310

MG MG4: 304

Renault 5: 296

Lancia Ypsilon: 279

Questa, invece, è la Top 10 del periodo gennaio-novembre 2025 in cui vediamo una classifica differente, con Tesla Model 3 e Tesla Model Y ai primi due posti. Terzo gradino del podio, invece, per la Dacia Spring.