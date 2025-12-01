Un kit a meno di 30€ per il tagliando della Panda, della 500 e della Ypsilon

Il tagliando alla propria automobile non è un fastidio cui poter rinunciare. Sostituire l’olio motore, i filtri e le candele è infatti indispensabile per evitare guasti, malfunzionamenti e maggiori consumi. Coloro che hanno una Fiat Panda, una Fiat 500 o una Lancia Ypsilon possono oggi fare riferimento a questo kit per il tagliando della propria auto. Un kit che comprende tutti i filtri e le 4 candele di accensione ed è in offerta su eBay a meno di 30€.

Un kit completo per un intervento indispensabile

Il kit in offerta è composto dal filtro dell’aria, dal filtro dell’olio e dal filtro abitacolo Champions, mentre le quattro candele di accensione sono a marchio Magneti Marelli. Ricambi, quindi, non solo compatibili ed equivalenti all’originale, ma anche di qualità e di grande affidabilità. Il kit è compatibile per i motori 1.2 benzina e 1.2 LPG da 69 CV montati dal 2012 al 2023 su Panda, Panda Van, 500, 500C, e Ypsilon.

Su queste vetture con questa motorizzazione la sostituzione dei filtri è indicativamente tra 10.000 km e 15.000 km, oppure una volta all’anno se si utilizza poco la propria automobile. Una grande attenzione va rivolta al filtro abitacolo che, soprattutto in città, andrebbe sostituito almeno una volta l’anno per garantire aria pulita e un impianto di climatizzazione sempre efficiente.

È una soluzione pensata per chi affronta il tagliando in autonomia o vuole ridurre i costi della manutenzione ordinaria senza rinunciare a componenti corretti per specifica. Un intervento che non modifica le prestazioni, ma permette di mantenerle costanti nel tempo, evitando quei piccoli disservizi che, se trascurati, diventano guasti più seri.