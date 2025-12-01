Cerca

Un kit a meno di 30€ per il tagliando della Panda, della 500 e della Ypsilon

Un intervento fondamentale per migliorare affidabilità, consumi e qualità dell’aria a bordo della propria auto.

Un kit a meno di 30€ per il tagliando della Panda, della 500 e della Ypsilon
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 1 dic 2025

Il tagliando alla propria automobile non è un fastidio cui poter rinunciare. Sostituire l’olio motore, i filtri e le candele è infatti indispensabile per evitare guasti, malfunzionamenti e maggiori consumi. Coloro che hanno una Fiat Panda, una Fiat 500 o una Lancia Ypsilon possono oggi fare riferimento a questo kit per il tagliando della propria auto. Un kit che comprende tutti i filtri e le 4 candele di accensione ed è in offerta su eBay a meno di 30€.

Kit tagliando a meno di 30€

Un kit completo per un intervento indispensabile

Il kit in offerta è composto dal filtro dell’aria, dal filtro dell’olio e dal filtro abitacolo Champions, mentre le quattro candele di accensione sono a marchio Magneti Marelli. Ricambi, quindi, non solo compatibili ed equivalenti all’originale, ma anche di qualità e di grande affidabilità. Il kit è compatibile per i motori 1.2 benzina e 1.2 LPG da 69 CV montati dal 2012 al 2023 su Panda, Panda Van, 500, 500C, e Ypsilon.

Su queste vetture con questa motorizzazione la sostituzione dei filtri è indicativamente tra 10.000 km e 15.000 km, oppure una volta all’anno se si utilizza poco la propria automobile. Una grande attenzione va rivolta al filtro abitacolo che, soprattutto in città, andrebbe sostituito almeno una volta l’anno per garantire aria pulita e un impianto di climatizzazione sempre efficiente.

Kit tagliando a meno di 30€

È una soluzione pensata per chi affronta il tagliando in autonomia o vuole ridurre i costi della manutenzione ordinaria senza rinunciare a componenti corretti per specifica. Un intervento che non modifica le prestazioni, ma permette di mantenerle costanti nel tempo, evitando quei piccoli disservizi che, se trascurati, diventano guasti più seri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
9
Strade innevate? Ecco la soluzione più semplice per viaggiare sicuri
Offerte e Promozioni
28
Proteggi la tua auto dai tentativi di furto con questo strumento semplice, ma efficace
Offerte e Promozioni
19
Tutto il necessario per la manutenzione della Fiat Panda oggi in offerta a meno di 50€
Offerte e Promozioni
9
Come rinnovare le plastiche scolorite dell’auto con un trattamento semplice ed efficace
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.