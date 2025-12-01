Mercato auto Italia novembre 2025, effetto incentivi: boom delle elettriche

Per il mercato auto Italia, il mese di novembre 2025 si è chiuso con 124.222 immatricolazioni contro le 124.267 dello stesso mese del 2024. Dunque, stando ai dati di UNRAE, il mercato ottiene un risultato in linea con quello dello scorso anno. Invece, boom di immatricolazioni delle auto elettriche con un market share che sale al 12,2% grazie all’effetto degli incentivi. Guardando comunque i dati da inizio anno, nel periodo gennaio-novembre 2025, ci sono state 1.417.621 immatricolazioni contro le 1.452.994 del 2024, pari ad una flessione del 2,4%. Resta molto ampio il divario con il 2019: circa 359.000 unità in meno, pari a -20,2%.

EFFETTO INCENTIVI

Come previsto, si iniziano a vedere i primi effetti degli incentivi sulle immatricolazioni delle auto elettriche. A novembre 2025 ci sono state infatti 15.304 immatricolazioni. La quota di mercato è così balzata al 12,2%, rispetto al 5% del mese di ottobre e al 5,2% di novembre 2024. Gli effetti dell’Ecobonus si vedranno ancora per alcuni mesi. Tuttavia, UNRAE avverte che è probabile che la domanda delle BEV subisca un nuovo rallentamento una volta terminato l’effetto degli incentivi. Le ibride Plug-in si sono invece attestate nel mese al 7,2% di quota: sostanzialmente in linea col 7,7% di ottobre, ma in crescita rispetto al 3,1% di novembre 2024.

MERCATO AUTO ITALIA, NOVEMBRE 2025: I DATI

Andando a vedere più da vicino i numeri del mese di novembre 2025 del mercato auto italiano, sotto il profilo degli utilizzatori, si nota una flessione in volume dei privati, con un calo di 2,3 punti, al 57,5% del totale. Le autoimmatricolazioni nel mese segnano un incremento a doppia cifra e guadagnano 1,9 punti, salendo al 13,9% di quota. Il noleggio a lungo termine segna una flessione del 3,3% e cede 0,7 punti di quota, al 19,9%, per un leggero calo delle principali società Top e uno più sostenuto che ha interessato le Captive. Il noleggio a breve termine nel mese segna, invece, un sostenuto incremento e sale al 2,8% del totale; le società flettono in volume e perdono mezzo punto di quota, al 5,9% del mercato. Guardando, invece, le alimentazioni, i modelli a benzina scendono al 21%. Il diesel cala all’8,2% di share; anche il Gpl cede in volume, scendendo all’8,7% a novembre. Le vetture ibride nel mese rimangono stabili al 42,6%, con un 13,3% per le “full” hybrid e 29,3% per le “mild” hybrid in novembre. Come anticipato, le auto BEV accelerano e salgono al 12,2% del totale, mentre le Plug-in salgono al 7,2%.

I GRUPPI AUTOMOBILISTICI

Passando ai principali Gruppi, Stellantis chiude novembre 2025 a +2,51% (Alfa Romeo 1.906 / -23,11%; Citroen 4.048 / -12,57%; DS 248/ -43,51%; Fiat 10.827 / +23,15%; Jeep 4.282 / -13,98%; Lancia 911 / +12,19%; Maserati 99 / -10,81%; Opel 2.467 / -7,39%; Peugeot 4.745 / -20,74%). Il Gruppo Volkswagen, invece, fa segnare un -2,15% (Audi 6.003 / +13,74%; Cupra 2.319 / +45,48%; Lamborghini 44 / +83,33%; Seat 674 / +1,66%; Skoda 3.185 / -5,29%; Volkswagen 8.913 / -16,55%). Abbiamo poi il Gruppo Renault con un -16,35% (Dacia 7.659 / -12,75%; Renault 5.713 / -20,73%).