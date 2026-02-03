In Italia Stellantis cresce più di tutti: a gennaio le auto più vendute sono tutte del gruppo

In attesa del nuovo piano strategico, Stellantis registra un inizio 2026 particolarmente positivo. Dopo aver consolidato la propria posizione nel 2025, il gruppo archivia il mese di gennaio con un risultato particolarmente interessante. Stellantis, infatti, ha registrato oltre 46.000 immatricolazioni e raggiunge una quota che sfiora il 33%. Il dato, emerso dalle rilevazioni di Dataforce, supera la crescita complessiva del settore che in Italia si ferma poco sopra il 6%.

I modelli più apprezzati in Italia

Il nostro Paese è per Stellantis un mercato fondamentale, tanto che ha in programma di lanciare nel corso di quest’anno nuovi modelli e aumentare la produzione. Intanto è interessante analizzare i risultati del mese di gennaio. Come? Osservando la classifica dei modelli più richiesti dagli automobilisti. La prima posizione è occupata dalla Fiat Pandina che continua a dominare con numeri di assoluto rilievo. Immediatamente dietro si colloca la Jeep Avenger che ribadisce il proprio ruolo di SUV più venduto in Italia. La Citroen C3 segue a breve distanza e chiude il podio del mese. Subito sotto il gradino più basso del padio appare la Fiat Grande Panda che prepara l’arrivo di una nuova versione con motore turbo a benzina e cambio manuale a sei rapporti. Una sequenza che racconta la forza del portafoglio del gruppo sui segmenti più popolari.

La solidità del mese si riflette anche nei singoli marchi. Fiat mantiene la leadership assoluta nel canale dei privati con una quota che raggiunge quasi il 16%. Jeep migliora i volumi e cresce nel confronto con l’anno precedente. Citroen avanza, Lancia accelera in modo netto mentre Opel mostra un andamento positivo. Alfa Romeo trova slancio con la Junior che sale oltre il 4% nel proprio segmento. Peugeot chiude un mese particolarmente efficiente, si porta al quarto posto tra i marchi più venduti e beneficia dell’ottimo andamento di due modelli chiave come la 3008 e la 208.

Il contributo di Leapmotor

Letteralmente sorprendente è la crescita di Leapmotor. Il marchio oltre a consolidare la propria presenza, ottiene un incremento del 594% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota totale si attesta appena sotto l’1%. Ma se si guarda il comparto BEV le cose cambiano. Nel canale privati il marchio raggiunge una quota che supera il 16% e conquista il primo posto. Nel mercato complessivo delle elettriche la percentuale si stabilizza poco sopra l’11% e permette a Leapmotor di mantenere la seconda posizione. A trainare il risultato è la T03 che si conferma la vettura a batteria più scelta nel Paese.

Un andamento altrettanto positivo arriva dai veicoli commerciali, un segmento tradizionalmente strategico per Stellantis. Fiat Professional chiude gennaio con una quota che supera il 25% e guadagna oltre tre punti rispetto all’anno passato. Ai primi due posti ci sono sempre loro: Doblò e Ducato. I due veicoli confermano il gradimento del settore dell’offerta di Stellantis.