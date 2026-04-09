Nissan Qashqai, è il C-SUV più venduto in Italia a marzo

Se la Jeep Avenger è il B-SUV più venduto in Italia, il Nissan Qashqai conferma la sua posizione di riferimento nel segmento dei C-SUV. I B-SUV sono vetture compatte fino a circa 4,2 metri (pensate per la città) mentre i C-SUV, come il Qashqai con i suoi 4,43 metri, offrono più spazio e si rivolgono a un utilizzo più polivalente, anche extraurbano.

A marzo, infatti, è stato il modello più venduto della categoria. Un primato che mantiene anche sommando le vendite del primo trimestre. Non si tratta di un risultato isolato; era già stato tra i C-SUV più venduti nel primo semestre del 2025 con oltre 10.800 immatricolazioni. Il lancio della nuova motorizzazione ha consolidato ulteriormente questa posizione, con una crescita tra gennaio 2025 e gennaio 2026 del 49% delle vendite. Il modello entra anche nella top ten degli ibridi più venduti in Italia, con il terzo posto a marzo e il sesto nel trimestre. Dati che raccontano quanto la transizione verso le motorizzazioni elettrificate stia coinvolgendo anche i segmenti tradizionalmente legati al diesel.

Il ruolo dell’e-Power

Il motore del successo commerciale è in larga parte la nuova generazione del sistema e-Power, completamente riprogettata e disponibile in Italia dall’autunno dell’anno scorso con prezzi a partire da 38.100 euro. Il sistema (che prevede un motore elettrico per la trazione e un tre cilindri turbo benzina da 1,5 litri utilizzato esclusivamente come generatore) ha registrato nel primo trimestre 2026 un incremento del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I miglioramenti rispetto alla generazione precedente sono significativi. Consumi ridotti del 16% nel ciclo combinato, 205 CV di potenza (11 kW in più), autonomia dichiarata superiore ai 1.200 km con un pieno e intervalli di manutenzione estesi da 15.000 a 20.000 km. Come confermato nel nostro primo test drive, la guida è silenziosa e la risposta all’acceleratore immediata, caratteristiche che avvicinano sensibilmente l’esperienza a quella di un veicolo elettrico, senza l’ansia da ricarica.

Le novità di Nissan

Oltre a celebrare il successo del Qashqai, Nissan si prepara a diverse novità. Sono iniziate le prime consegne della nuova Micra elettrica, la terza generazione della Leaf, il nuovo X-Trail, la Juke con variante 100% elettrica e una nuova compatta full electric di segmento A, ampliando aggiornando la gamma di vetture disponibili nel nostro Paese.