Nissan Qashqai un successo in Italia: tra i C-SUV più venduti nel primo semestre 2025

La prima metà del 2025 è andata e per Nissan è tempo di bilanci in Italia. Da gennaio a giugno, la casa automobilistica ha visto il consolidamento delle vendite dei crossover e del suo modello di punta Qashqai che sta ottenendo un ottimo successo in Italia. Questo modello, infatti, con 10.875 immatricolazioni (dati UNRAE) è andato ad occupare il terzo posto assoluto nella classifica dei C-SUV. Inoltre, si conferma al settimo posto fra gli ibridi più venduti in Italia sia nel mese di giugno che nel periodo gennaio/giugno. Numeri che premiamo il lavoro svolto da Nissan su questo modello che presto sarà aggiornato con l’introduzione dell’ultima generazione del sistema e-Power che permetterà di renderlo ancora più efficiente.

IN ARRIVO TANTE NOVITÀ

Nissan More si estende fino al decimo anno di vita della vettura o 200.000 km di percorrenza e offre una copertura assicurativa di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo. Dal lancio (ottobre 2024) a oggi, sono già oltre 14.000 i clienti Nissan che hanno scelto Nissan More e le novità introdotte si applicano a tutti i contratti già attivati e offrono una ragione in più ad altri clienti per aderire all’iniziativa.

Bene anche Nissan Juke , i cui, rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. Buon risultato anche per la Nissan Ariya. Grazie all’operazione degli, i volumi di vendita del crossover elettrico sono saliti del del 72% nel semestre. Incentivi confermati con sconti fino a 8.500 euro su tutta la gamma Nissan Ariya fino al 31 luglio. Novità anche per, la garanzia gratuita che si attiva e si rinnova con il tagliando eseguito presso la rete Nissan, che da oggi è ancora più vantaggiosa, grazie al maggior numero di componenti coperti dal programma. Sempre gratuita ma con molta più copertura. Ecco come funziona:

Tante le novità di prodotto in arrivo tra cui la nuova Nissan Micra elettrica che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Questo modello sarà disponibile con batteria da 40 o 52kWh e autonomia fino a 408 km. In arrivo c’è poi la terza generazione della Nissan Leaf con batteria da 52 o 75kWh e autonomia fino a 604 km.

OFFERTE IN CORSO

Nissan ricorda in termini di promozioni che è attiva l’offertache offre il tasso zero su tutta la gamma fino al 31 luglio. Ad esempio, Qashqai è proposto con rate a partire da 91 euro/mese per le versioni Mild Hybrid e 144 euro/mese per le versioni e-POWER, mentre per Juke le rate sono a partire da 129 euro/mese per le versioni benzina e 150 euro/mese per le versioni ibride.