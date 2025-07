KIA EV5 sta arrivando in Europa. Ancora un SUV: tecnologia, motore e autonomia

KIA EV5 aveva fatto il suo debutto 2 anni fa in Cina e, adesso, si appresta a arrivare anche in Europa dove andrà ad ampliare l’offerta di SUV elettrici della casa automobilistica. Le vendite nel Vecchio Continente partiranno entro la fine dell’anno. Intanto, KIA ha condiviso i dettagli delle specifiche tecniche europee di questo nuovo SUV elettrico. Vediamole.

ESTERNI ED INTERNI

KIA EV5. Il design non è certo una novità visto che questo modello è in vendita in Cina già da diverso tempo. Il look. Essendo più piccola, la nuova EV5 può ospitare a bordo 5 passeggeri e non 7. Gli acquirenti potranno scegliere tra diversi. I cerchi più grandi da 20 pollici saranno di serie per la più sportiva versione EV5 GT che si caratterizzerà anche per un body kit specifico pensato per rendere più grintoso il look del SUV.Salendo a bordo della nuova KIA EV5, troviamo uncome piace oggi e che richiama quello della EV9. Ovviamente non manca la tecnologia. Spiccano, in particolare, il, quello da 5 pollici del climatizzatore e quello dache dispone degli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. EV5 supporta anche gliche permettono al SUV di ricevere miglioramenti e nuove funzioni. Il sistema di climatizzazione è a tre zone e consente il controllo individuale per conducente, passeggero anteriore e occupanti della seconda fila. I sedili, pensati per il comfort, includono funzioni di massaggio per il conducente, supporto lombare a quattro vie, riscaldamento e ventilazione. Per i rivestimenti, KIA ha scelto di utilizzare materiali sostenibili.

Per i bagagliaio, KIA EV5 offre una capacità di 566 litri che può salire a 1.650 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c’è un comodo frunk da 44 litri, buono per alloggiare i cavi per la ricarica.

MOTORI E AUTONOMIA

PREZZI

KIA EV5 poggia sullacon architettura a(non 800 V, dunque). Il SUV sarà proposto con un singoloche permette un’accelerazione, mentre la velocità massima raggiunge i. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità diche consente un’autonomia disecondo il ciclo WLTP (505 km nell’allestimento GT-Line). In corrente continua si può ricaricare ad una potenza massima di 150 kW (10-80% in 30 minuti) e in corrente alternativa fino a 11 kW. Il SUV può poi contare pure sullafino a 3,6 kW per poter utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.Nel corso del 2026 arriverà la versione GT che potrà contare su di un più performante powertrain con doppio motore. Dunque, ci sarà anche la trazione integrale. Purtroppo, non sono stati condivisi altri dettagli. Sul fronte della sicurezza, KIA EV5 potrà disporre di un pacchettoche permetterà l’assistenza alla guida di Livello 2.

Il listino italiano ancora non è stato comunicato. Con l’apertura degli ordini verso la fine dell’anno, tra qualche mese dovremo iniziarne a sapere di più.