Kia Niro 2026: con il restyling è solo full hybrid

Dopo il debutto sul mercato coreano, la Kia Niro 2026 si prepara ad arrivare anche in Europa con un restyling che segna un cambiamento non solo nel design, ma anche nella strategia di commercializzazione. La novità più rilevante riguarda infatti l’offerta di motorizzazioni: il SUV compatto abbandona la motorizzazione plug-in hybrid e anche quella 100% elettrica, una scelta finalizzata a evitare sovrapposizioni con altri modelli della gamma, come la nuova EV3. In questo modo la Niro sarà equipaggiata unicamente con la tecnologia full hybrid.

Linee più pulite e moderne

Lo stile della Niro restyling 2026 si aggiorna allineandosi alla più recente evoluzione stilistica del brand coreano, già vista sui modelli della gamma elettrica. Il frontale presenta ora linee più minimali e pulite, oltre a gruppi ottici caratterizzati da una nuova firma luminosa con proiettori più affilati. Anche il posteriore è stato ridisegnato, con il riposizionamento della targa sul paraurti e nuovi elementi luminosi a sviluppo verticale. Nonostante il passo rimanga invariato (2,72 metri), le dimensioni crescono leggermente con la lunghezza che arriva a 4,43 metri. Molto curata l’aerodinamica, come dimostra il Cx di 0,28.

Interni rinnovati

Anche l’abitacolo è stato profondamente rinnovato: la plancia è ora dominata da un grande schermo panoramico che integra due display da 12,3 pollici, uno per la strumentazione digitale e l’altro per il sistema infotainment. Il layout è stato ridisegnato nei dettagli all’insegna della pulizia delle linee, mentre la qualità percepita è migliorata grazie all’impiego di materiali e rivestimenti aggiornati. Per facilitare la selezione delle varie funzioni, è presente una dashboard touch con scorciatoie per la gestione del clima e del navigatore. La dotazione tecnologica è completata dalla ricarica wireless per lo smartphone, dalla connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e dall’head-up display. Inoltre, viene introdotto il sensore Hands-On Detection (HOD), che è in grado di rilevare se il conducente mantiene le mani sul volante durante la guida.

Solo full hybrid (ma anche GPL)

Sotto il cofano, troviamo il collaudato full hybrid di Kia, che promette un equilibrio tra efficienza e prestazioni in ambito urbano. Il sistema abbina un motore termico a quattro cilindri 1.6 aspirato da 102 CV a un’unità elettrica da 43 CV, per una potenza complessiva di sistema pari a 138 CV. La potenza è gestita da un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La velocità massima è di 170 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 11,1 secondi. Sebbene non sia ancora ufficiale, per il mercato italiano è prevista la conferma della versione Tri-Fuel, che recentemente abbiamo provato sulla Sportage. Questa motorizzazione abbina all’efficienza dell’ibrido i vantaggi dell’alimentazione a GPL.