KIA al Salone di Bruxelles 2026: ecco le nuove EV3, EV4 ed EV5 GT

KIA ha introdotto diverse novità al Salone di Bruxelles 2026. Infatti, non si è limitata a svelare la nuova EV2 perché ha portato al debutto anche EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT. Dunque, la casa automobilistica coreana ha ampliato la gamma delle versioni più sportive dei suoi modelli elettrici. L’inizio della produzione dei nuovi modelli è previsto per il secondo trimestre del 2026. Le date di lancio sul mercato saranno annunciate in prossimità dell’inizio delle vendite.

KIA EV3 E EV4 GT: CARATTERISTICHE

Entrambi i modelli adottano lo stesso powertrain, un doppio motore elettrico da 215 kW (145 kW all’anteriore e 70 kW al posteriore). Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 81,4 kWh. KIA non ha comunicato i dati completi sulle prestazioni ma si parla di un tempo nello scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi per la EV3 GT e in 5,6 secondi per la EV4 GT. Nessuna informazione nemmeno sull’autonomia. Non solo maggiore potenza perché entrambi i modelli possono contare pure su sospensioni a controllo elettronico con messa a punto specifica, oltre che su cerchi in lega da 20 pollici. Per aumentare il coinvolgimento del conducente, entrambe sono dotate di Virtual Gear Shift che simula i cambi marcia e di un sistema che simula il sound dei motori endotermici.

La EV3 GT è dotata di sedili avvolgenti simili a quelli della EV9 GT e presenta un’illuminazione ambientale che cambia colore in base alla modalità di guida selezionata. Anche la EV4 GT, disponibile nelle versioni hatchback e fastback, presenta sedili avvolgenti, un volante a tre razze e piccoli ritocchi al design.

KIA EV5 GT: CARATTERISTICHE

Passiamo alla nuova KIA EV5 GT che adotta sempre un doppio motore ma in questo caso la potenza sale a 225 kW. Anche in questo caso sappiamo solo che per passare da 0 a 100 km/h servono 6,2 secondi. Il tutto è alimentato sempre da una batteria da 81,4 kWh. Per tutti e tre i modelli GT non ci sono informazioni sull’autonomia. Tornando alla KIA EV5 GT, questo modello si riconosce per piccoli dettagli eterni dedicati, sedili sportivi e il sistema d’illuminazione ambientale collegato alle modalità di guida. Non manca nemmeno il Virtual Gear Shift. Per questo modello, KIA ha introdotto pure sospensioni a controllo elettronico.