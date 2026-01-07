Salone di Bruxelles 2026, informazioni e le novità in arrivo

Dal 9 al 18 gennaio 2026 si terrà il Salone dell’Auto di Bruxelles che si preannuncia essere un appuntamento molto importante dato che diverse case automobilistiche presenteranno importanti novità. Inoltre, non possiamo non ricordare che ci sarà anche la proclamazione dell’auto vincitrice del Car of The Year 2026.

CAR OF THE YEAR 2026

Partiamo proprio da questo importante appuntamento. Il 9 gennaio scopriremo l’auto che si aggiudicherà questo prestigioso premio. I modelli in gara? Sono 7: Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, FIAT Grande Panda, KIA EV4, Mercedes CLA, Renault 4 e Skoda Elroq. Chi vincerà? Presto lo scopriremo. Ricordiamo solamente che lo scorso anno a vincere questo riconoscimento fu la Renault 5 E-Tech Electric.

LE NOVITÀ IN ARRIVO: I PRINCIPALI DEBUTTI

A quanto pare, in questo Salone vedremo davvero tante novità. Ecco una selezione dei principali annunci attesi, almeno dei quali sappiamo qualcosa oggi. Partiamo da casa Stellantis. Opel svelerà il restyling di Astra che è stato anticipato da alcune prime informazioni ed immagini. Al Salone sarà presentato anche il restyling della Peugeot 408. Vedremo anche la nuova FIAT Qubo L, un monovolume per famiglie che sarà disponibile anche a sette posti e con motorizzazioni diesel. Pare che vedremo anche FIAT Tris, un veicolo commerciale elettrico a 3 ruote, erede spirituale della Piaggio Ape. Jeep porterà in fiera la nuova Avenger Black Edition e ci saranno anche diverse novità da parte di Leapmotor. Infatti, il marchio cinese porterà al debutto europeo la nuova B03X, nota in Cina come A10. Leapmotor farà vedere anche gli interni della nuova B05 e soprattutto annuncerà la nuova B10 Hybrid EV, versione range extender del SUV elettrico. Ci sarà anche Alfa Romeo che ha promesso genericamente un’anteprima speciale che “avvia un ciclo di novità destinate a esprimere ancora più intensamente l’identità del marchio“.

Al Salone di Bruxelles ci sarà anche Hyundai che ha annunciato che presenterà il suo più grande veicolo elettrico di sempre. C’è chi scommette sulla versione 100% elettrica del monovolume Staria. In ogni caso, la casa automobilistica porterà anche il restyling della IONIQ 6 al debutto europeo. Presente al Salone anche Xpeng che porterà la nuova berlina elettrica P7+ di cu abbiamo scritto diverse volte e che offrirà una ricarica record. Ci sarà anche KIA che presenterà la nuova EV2, un piccolo crossover elettrico di circa 4 metri di lunghezza che sarà molto importante per la strategia di crescita di KIA in Europa. Inoltre, è possibile che la casa automobilistica porti anche la EV4 GT e forse anche la EV3 GT. Lo scopriremo molto presto.

Toyota dovrebbe portare il nuovo Urban Cruiser, un B-SUV elettrico e forse anche la nuova Hilux. I visitatori potranno ovviamente vedere da vicino i modelli auto delle case automobilistiche partecipanti, oltre a concept come Citroen Elo e Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

I MARCHI PRESENTI

Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Alpine, Audi, Baic, Bentley, BMW, Bugatti, BYD, Citroen, Cupra, Dacia, DFSK, DR, DS, F-150, FIAT, Firefly, Ford, Forthing, Foton, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaecoo, Jeep, KGM, KIA, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lexus, Linktour, Livan, Lotus, Maserati, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Micro, MINI, Mitsubishi, NIO, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Rimac, Seat, Silence, Skoda, Skyworth, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng e Zeekr.

ORARI E BIGLIETTI

Il Salone aprirà da 9 al 18 gennaio dalle ore 10 alle ore 19 tranne il 9 gennaio (giornata dedicata alla stampa e quindi apertura al pubblico dalle 19 alle 23) e il 16 gennaio con un’apertura prolungata fino alle ore 22. I prezzi dei biglietti acquistabili online?