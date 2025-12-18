Leapmotor B10 Hybrid EV, un nuovo SUV range extender è in arrivo in Europa

Leapmotor B10 la conosciamo bene e si tratta di un SUV elettrico da qualche mese sul mercato italiano, modello che abbiamo già avuto modo di provare. C’è una novità perché la casa automobilistica ha intenzione di ampliare la gamma della B10 con una nuova versione. Si tratta della Leapmotor B10 Hybrid EV e si caratterizzerà per la presenza di un powertrain range extender. Dunque, motore elettrico, batteria più piccola e un piccolo motore benzina con funzione di generatore. Il tutto per aumentare l’autonomia ed eliminare l’ansia da ricarica. Questo nuovo SUV sarà presentato al Salone Auto di Bruxelles che prenderà il via il 9 gennaio 2026.

LEAPMOTOR PUNTA SUL RANGE EXTENDER

Per il momento la casa automobilistica non ha voluto fornire precisi dettagli tecnici e quindi non sappiamo le caratteristiche del powertrain. Tuttavia, non è il primo modello range extender che Leapmotor porta in Europa. In gamma oggi è presente la C10 REEV che propone un motore elettrico da 215 CV, batteria da 28,4 kWh e un motore benzina di 1,5 litri di cilindrata con funzione di generatore. Anche la nuova B10 Hybrid EV adotterà questo powertrain? Possibile ma ne sapremo certamente di più tra poche settimane. Con questa mossa, Leapmotor rende più interessante il suo SUV B10 a chi ancora non si fida del tutto delle motorizzazioni 100% elettriche.

LEAPMOTOR B05 E B03X

Leapmotor al Salone di Bruxelles porterà altre novità. Innanzitutto ci sarà la nuova Leapmotor B05, una compatta elettrica che da poco ha fatto il suo debutto commerciale in Cina (in questo mercato si chiama Lafa 5). In Europa sarà commercializzata nel corso del 2026 e al Salone di Bruxelles la casa automobilistica fornirà maggiori dettagli sugli interni di questo modello su cui punta molto per ampliare le sue quote di mercato nel Vecchio Continente. Al Salone vedremo anche la nuova Leapmotor B03X, un crossover elettrico di segmento B che in Cina è nota come Leapmotor A10. Modello che presenta una lunghezza di oltre 4.200 mm, una larghezza di 1.800 mm e un’altezza di 1.600 mm, con un passo superiore a 2.600 mm. Parte della dotazione di serie fari a LED e cerchi da 18 pollici. Il Salone di Bruxelles sarà l’occasione per scoprire quindi maggiori informazioni sui modelli che Leapmotor intende portare in Europa nel corso del 2026.