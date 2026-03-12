Leapmotor B10, arrivano CarPlay, Android Auto e One-Pedal Driving

Chi sta pensando all’acquisto di una Leapmotor B10 (o l’ha già comprata), ha una buona notizia. A inizio febbraio il marchio cinese ha avviato il primo aggiornamento over-the-air (OTA) del 2026 per il suo SUV elettrico, a soli sei mesi dal debutto sul mercato europeo. Un pacchetto che non si limita a correggere qualche bug, ma aggiunge funzioni che molti acquirenti probabilmente attendevano dal giorno della consegna. L’aggiornamento riguarda la versione BEV, quella a batteria pura. Chi ha scelto la B10 REEV Hybrid, la variante con range extender disponibile in Italia da gennaio 2026 a partire da 25.900 euro, ha già inclusi molti di questi aggiornamenti.

Cosa introduce l’aggiornamento

La novità più attesa è probabilmente quella della connettività. La Leapmotor B10 supporta ora Apple CarPlay e Android Auto, disponibili sia in modalità wireless che via cavo. Una lacuna colmata via software, senza passare dall’officina e soprattutto senza costi aggiuntivi per il proprietario.

Sul fronte della guida, l’aggiornamento introduce il sistema One-Pedal Driving. La funzione consente di gestire accelerazione e decelerazione quasi esclusivamente attraverso il pedale dell’acceleratore, con il sistema di recupero dell’energia che interviene automaticamente al rilascio del pedale. Il risultato è una guida più fluida. Ma soprattutto un miglioramento dell’efficienza energetica. L’aggiornamento interviene anche sui sistemi di assistenza alla guida, rendendo più progressiva la decelerazione in curva per le funzioni di cruise control adattivo e mantenimento della corsia.

L’infotainment riceve a sua volta diverse novità. Arriva una modalità split screen per la navigazione, che permette di visualizzare più applicazioni contemporaneamente. Il sistema si avvia più rapidamente grazie alla funzione Quick Start, che precarica alcune componenti software riducendo i tempi di avvio. I comandi vocali vengono ampliati e i pulsanti multifunzione sul volante diventano personalizzabili. È possibile impostare con un solo tasto l’avvio delle funzioni ADAS o delle modalità di guida disponibili.

L’installazione avviene direttamente dal veicolo con una notifica sul display che avvisa della disponibilità del software. Non serve rivolgersi al concessionario o a un’officina autorizzata. Il download e l’installazione può essere svolta autonomamente.