Toyota GR Yaris, c'è un teaser misterioso: cosa accadrà il 13 marzo?

Quando parliamo della Toyota GR Yaris non menzioniamo semplicemente una compatta sportiva. Perché è una di quelle auto che rappresentano quasi un ritorno a un’epoca che sembrava ormai finita. Quella delle vere “speciali di omologazione”, nate per correre nei rally (qui la versione dedicata ai successi rally) e poi arrivate sulle strade di tutti i giorni. Auto come Lancia Delta Integrale, Mitsubishi Lancer Evolution e Subaru WRX STI hanno costruito una leggenda, e la GR Yaris, nel suo piccolo, prova a raccoglierne l’eredità.

Compatta, leggera, incredibilmente agile, la GR Yaris ha conquistato rapidamente una fetta enorme di pubblico. Sterzo diretto, telaio reattivo, trazione integrale pensata per divertirsi. In altre parole, una vera “pocket rocket”.

Il teaser misterioso di Toyota

Nel 2024 Toyota aveva già aggiornato la GR Yaris con un restyling piuttosto importante. Non si trattava solo di dettagli estetici. Sono arrivati miglioramenti aerodinamici, un abitacolo completamente rivisto e anche una novità tecnica significativa, cioè una trasmissione automatica a otto rapporti che si affianca al classico manuale.

Da allora sono arrivate diverse edizioni speciali. E spesso pensate per celebrare i successi nel World Rally Championship. Tra queste spicca la recentissima versione Morizo RR, più estrema e ancora più orientata alla guida sportiva.

In questi giorni però Toyota ha pubblicato qualcosa di insolito. Un teaser molto enigmatico della GR Yaris. Nessuna spiegazione, nessun dettaglio tecnico, solo una data ben visibile. Quella del debutto, previsto per il 13 marzo 2026.

A prima vista la carrozzeria sembra identica al modello attuale, quello presentato circa due anni fa. Questo lascia pensare che non si tratti di un nuovo restyling estetico. Più probabilmente, le novità potrebbero essere nascoste sotto la pelle, magari nella meccanica.

Un nuovo motore all’orizzonte?

Facciamo il punto. Oggi la GR Yaris utilizza uno dei motori più particolari del panorama automobilistico. Ovvero un tre cilindri turbo da 1,6 litri. Nonostante la cilindrata relativamente contenuta, questo propulsore sviluppa 300 cavalli e 400 Nm di coppia. Numeri rendono questo tre cilindri uno dei più potenti mai realizzati.

Considerando che l’auto pesa circa 1.360 kg, si arriva a prestazioni notevoli. Nei la GR Yaris registra uno 0 a 100 Km/h in circa cinque secondi, un risultato che fino a pochi anni fa apparteneva quasi esclusivamente a sportive ben più costose.

Ma ormai sappiamo che Toyota sta lavorando anche a qualcosa di nuovo. Da tempo si parla di un motore turbo da 2,0 litri, mostrato per la prima volta lo scorso anno. In un curioso esperimento tecnico, il propulsore è stato montato addirittura nel posteriore di una GR Yaris esposta al Tokyo Auto Salon. Questo nuovo motore, chiamato G20E, deriva dalla famiglia del noto 2.4 turbo già utilizzato su vari modelli Toyota e Lexus. .

Se davvero questo motore dovesse arrivare sulla GR Yaris, potrebbe rappresentare un passo importante nell’evoluzione della piccola sportiva. E non è escluso che, in futuro, possa finire anche sotto il cofano della GR Corolla. Per ora resta tutto nel campo delle ipotesi. Ma con il 13 marzo 2026 ormai dietro l’angolo, la risposta arriverà molto prima di quanto immaginiamo.