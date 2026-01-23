Toyota GR Yaris diventa ancora più cattiva ed esclusiva con questa edizione speciale

Toyota vuole festeggiare i successi di Sébastien Ogier nel WRC svelando una versione speciale della GR Yaris. Si tratta di una serie limitata e della piccola sportiva ne saranno costruite complessivamente 200 di cui 100 destinate al mercato europeo. Nasce così la Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition che deriva dalla GR Yaris Aero Performance che è stata ulteriormente personalizzata attraverso una serie di equipaggiamenti esclusivi.

UNA SPORTIVA PER CHI AMA IL MONDO DEL RALLY

Questa versione speciale della GR Yaris si riconosce per la colorazione della carrozzeria in Black Gravite. La piccola sportiva giapponese adotta poi cerchi neri opachi che permettono di intravedere l’impianto frenante con pinze di colore blu Ogier. Inoltre, la griglia del radiatore presenta un accento tricolore ispirato alla bandiera francese. Salendo all’interno dell’abitacolo, troviamo cuciture con i colore della bandiera francese sul volante che presenta un diametro complessivo più piccolo e una disposizione dei comandi ridisegnata, basata sulle impostazioni della GR Yaris Rally2. Invece, l’impugnatura in pelle del freno a mano verticale presenta cuciture grigie. All’interno dell’abitacolo troviamo pure una targhetta celebrativa che ricorda i titoli vinti da Ogier. Infine, non mancano pure grafiche dedicate scegliendo le modalità di guida “SEB" e “MORIZO".

Parlando proprio delle modalità di guida, Toyota ha collaborato direttamente con Ogier per svilupparle. La modalità “Seb" sostituisce la modalità Track e prevede una ripartizione della coppia 40:60. Anche la modalità Morizo è stata sviluppata con il contributo di Ogier e permette di ottenere la massima trazione nella fase di accelerazione.

MOTORE

Nulla è stato detto su eventuali novità di motore. Dunque, sotto al cofano troveremo sempre il 3 cilindri turbo di 1,6 litri da 280 CV tanto apprezzato da parte dei clienti. La Toyota GR Yaris piace moltissimo grazie ad una dinamica di guida che la rende davvero molto divertente. Questa versione speciale ancora in fase di sviluppo come evidenzia Toyota, sposta l’asticella ancora più in alto.

PREZZI

Ancora nulla è stato detto sui prezzi. Trattandosi di una serie speciale anche il listino rifletterà questa esclusività. Ricordiamo che in Italia la Toyota GR Yaris parte da 52.000 euro.