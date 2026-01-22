12 mesi gratis e cashback del 50% sui pedaggi: è il momento di scegliere Telepass

Scegliere Telepass non è mai stato così conveniente. Fino al prossimo 10 febbraio 2026, infatti, è possibile puntare sul piano Telepass Sempre che offre il dispositivo Telepass colorato gratuito per pagare il pedaggio con sconti su 19 tratte, oltre all’accesso a parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni.

In via promozionale, i nuovi utenti che scelgono Telepass Sempre possono attivare l’abbonamento con canone zero per 12 mesi, poi 3,90 euro al mese, e possono beneficiare del cashback sul pedaggio con un rimborso del 50% (fino a 5 euro al mese e fino al prossimo mese di maggio) utilizzando il codice 50PED in app.

Per accedere subito alla promo e scaricare l’app basta visitare il sito ufficiale di Telepass, accessibile tramite il box qui di sotto.

La promo di Telepass

Con Telepass è possibile semplificare i propri spostamenti e accedere a una lunga serie di servizi legati alla mobilità. Tramite l’app, ad esempio, si possono controllare i transiti in autostrada e anche acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero..

È possibile accedere all’Area C di Milano e trovare e pagare parcheggi oltre a sfruttare una serie di servizi aggiuntivi per il proprio veicolo, come la ricarica elettrica, il lavaggio (anche a domicilio) e la prenotazione della revisione oltre al pagamento del bollo.

Da non dimenticare, inoltre, tutti gli altri servizi che sono inclusi nell’app e che sono legati alla mobilità e agli spostamenti, come il noleggio di bici, monopattini elettrici e altri veicoli, l’acquisto di skipass e del Venezia Pass.

