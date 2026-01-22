Cerca

Bottegafuoriserie debutta a Parigi, il progetto condiviso da Alfa Romeo e Maserati

Debutto a Parigi per il progetto congiunto Alfa Romeo e Maserati.

Bottegafuoriserie debutta a Parigi, il progetto condiviso da Alfa Romeo e Maserati
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 22 gen 2026

La personalizzazione è uno dei tratti più forti dell’evoluzione del settore auto. Lo sanno bene marchi prestigiosi come Alfa Romeo e Maserati che hanno unito le forze per l’ambizioso progetto Bottegafuoriserie. Si tratta del reparto nel quale sviluppare progetti speciali. Dopo l’annuncio di novembre scorso ora Stellantis ha annunciato la partecipazione di Alfa Romeo e Maserati alla prima edizione di Ultimate Supercar Garage. È l’evento che inaugura un nuovo format dedicato alle supercar contemporanee all’interno del salone Rétromobile. L’appuntamento è a Parigi dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026.

Lo spazio espositivo di Alfa Romeo e Maserati

ingrandisci immagine

Lo spazio espositivo ospitato alla Paris Expo Porte de Versailles non si limita a mostrare vetture. Al centro dello stand prende forma un salotto, punto d’incontro fisico e concettuale tra le quattro anime che definiscono l’identità del programma. C’è il mondo delle creazioni in serie limitata, quello della personalizzazione estrema, la valorizzazione del patrimonio storico e il legame con le competizioni come palestra tecnica.

In questo contesto trovano posto quattro modelli ad alto contenuto simbolico. Alfa Romeo espone la nuova 33 Stradale (omaggio moderno alla leggendaria coupé degli anni Sessanta) e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa (frutto della collaborazione con il team di vela italiano in vista della prossima Coppa America). Maserati si presenta invece con MCXtrema, vettura non omologata per l’uso stradale realizzata in sessantadue unità, e con la GT2 Stradale, versione evoluta e legalmente circolante derivata dalla GT2 da pista.

Il progetto Bottegafuoriserie

Con questa operazione Stellantis rilancia l’identità italiana di due marchi storici, mettendo in campo un approccio condiviso che non cancella le differenze ma le armonizza. Bottegafuoriserie non si limita a proporre allestimenti su misura. Aspira a diventare una piattaforma in grado di raccontare il valore della personalizzazione come espressione culturale. Le auto vengono pensate come oggetti unici, curati nei minimi dettagli, progettati per una clientela sempre più esigente alla ricerca della sintesi tra design, tradizione e innovazione tecnica.

 

Ti potrebbe interessare:
19
Questa Ferrari Enzo Giallo Modena ha scritto un nuovo record: quasi 18 milioni di dollari all'asta
Curiosità
Motor Valley Fest 2026: a Modena dal 28 al 31 maggio tra supercar, raduni, mostre e convegni
Curiosità
Dalla strada al mare: eleganza ed esclusività dalla collaborazione Frauscher x Porsche
Curiosità
7
Hyundai e Kia: con il V2G l'auto diventa un power bank
Curiosità
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.