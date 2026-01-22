Bottegafuoriserie debutta a Parigi, il progetto condiviso da Alfa Romeo e Maserati

La personalizzazione è uno dei tratti più forti dell’evoluzione del settore auto. Lo sanno bene marchi prestigiosi come Alfa Romeo e Maserati che hanno unito le forze per l’ambizioso progetto Bottegafuoriserie. Si tratta del reparto nel quale sviluppare progetti speciali. Dopo l’annuncio di novembre scorso ora Stellantis ha annunciato la partecipazione di Alfa Romeo e Maserati alla prima edizione di Ultimate Supercar Garage. È l’evento che inaugura un nuovo format dedicato alle supercar contemporanee all’interno del salone Rétromobile. L’appuntamento è a Parigi dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026.

Lo spazio espositivo di Alfa Romeo e Maserati

Lo spazio espositivo ospitato alla Paris Expo Porte de Versailles non si limita a mostrare vetture. Al centro dello stand prende forma un salotto, punto d’incontro fisico e concettuale tra le quattro anime che definiscono l’identità del programma. C’è il mondo delle creazioni in serie limitata, quello della personalizzazione estrema, la valorizzazione del patrimonio storico e il legame con le competizioni come palestra tecnica.

In questo contesto trovano posto quattro modelli ad alto contenuto simbolico. Alfa Romeo espone la nuova 33 Stradale (omaggio moderno alla leggendaria coupé degli anni Sessanta) e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa (frutto della collaborazione con il team di vela italiano in vista della prossima Coppa America). Maserati si presenta invece con MCXtrema, vettura non omologata per l’uso stradale realizzata in sessantadue unità, e con la GT2 Stradale, versione evoluta e legalmente circolante derivata dalla GT2 da pista.

Il progetto Bottegafuoriserie

Con questa operazione Stellantis rilancia l’identità italiana di due marchi storici, mettendo in campo un approccio condiviso che non cancella le differenze ma le armonizza. Bottegafuoriserie non si limita a proporre allestimenti su misura. Aspira a diventare una piattaforma in grado di raccontare il valore della personalizzazione come espressione culturale. Le auto vengono pensate come oggetti unici, curati nei minimi dettagli, progettati per una clientela sempre più esigente alla ricerca della sintesi tra design, tradizione e innovazione tecnica.