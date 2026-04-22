Caro carburante, in un anno i furti di benzina sono aumentati del 62%

Quanto accade a livello globale ha ripercussioni anche sull’ordinario e sui fenomeni sociali, anche quelli illeciti. È il caso di quanto sta avvenendo nel Regno Unito dove l’aumento dei prezzi di diesel e benzina sta provocando un’ondata di furti. Parliamo dei cosiddetti “drive-off”. Di cosa si tratta? Dei casi in cui un automobilista fa il pieno e riparte senza pagare. Questi episodi sono aumentati del 62% rispetto a un anno fa. È quanto emerge dai dati di Pay My Fuel, società specializzata nel recupero crediti per i distributori britannici. La media settimanale di furti per singolo distributore è passata da 2,1 episodi nel marzo 2025 a 3,4 nel marzo 2026.

L’impatto dei furti di benzina

Il fenomeno è direttamente legato ai rincari che hanno colpito il mercato britannico a partire dal 28 febbraio, quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente. Da allora riempire un serbatoio da 55 litri a benzina costa 14 sterline in più rispetto a prima, mentre per il diesel l’aumento arriva a 27 sterline. Non è un contesto molto diverso da quello che abbiamo visto anche in Italia con benzina oltre 2,6 euro al litro e distributori presi d’assalto.

Il costo medio per singolo furto è salito da 56 a 67 sterline. Un gestore con cinque stazioni di servizio nel sud dell’Inghilterra ha dichiarato di subire circa cinque episodi a settimana per ogni impianto, contro uno o due del periodo precedente l’inizio della crisi.

Perdite sensibili

Le perdite complessive ammontano a circa 2.000 sterline settimanali. La società britannica British Oil Security Syndicate ha stimato che i furti di carburante costano al settore oltre 100 milioni di sterline l’anno. Le zone più colpite sono quelle di Londra est e sud-est, Glasgow, Manchester, Leeds e Birmingham.

Per comprendere meglio il fenomeno va detto che il cosiddetto drive-off è strettamente legato al modello di distribuzione britannico. Qui il self-service con pagamento posticipato è la normalità. Si fa il pieno, si entra a pagare oppure no. In Italia alcuni distributori adottano un sistema diverso, con il pagamento anticipato o immediato molto più diffuso.