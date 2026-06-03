Mercedes 300 SL ritrovata in un capannone, le immagini fanno il giro del mondo

Quanto sarebbe magnifico imbattersi in una vettura iconica del passato all’interno di un fienile e apprezzarla nei minimi dettagli? Una Gullwing è riemersa in Portogallo, smontata in un capannone in una piantagione di querce da sughero. Dopo oltre 30 anni l’auto del marchio della Stella a tre punte ha rivisto la luce e ha fatto sognare i puristi. Determinate immagini fanno bene al cuore, come se ci fosse ancora speranza di un ritorno alla vita dopo un profondo coma.

I tecnici della HK Engineering, realtà specializzata nel restauro di auto storiche, hanno trovato il telaio e la carrozzeria all’interno di un capannone in mattoni, mentre altre parti erano custodite nel seminterrato di un’abitazione. Fatture e documenti suggeriscono che l’auto tedesca sia sempre appartenuta alla stessa famiglia portoghese. L’erede, il nipote del proprietario originario, ha deciso di cedere la Mercedes 300 SL alla società di Hans Kleissl. Un nuovo proprietario avrà il piacere di vedere la vettura restaurata, ma ci vorrà del tempo.

Due anni di attesa per la trasformazione completa

La vettura non tornerà protagonista prima della primavera del 2028. La famiglia del proprietario originale aveva già pianificato un restauro circa trent’anni fa e aveva smontato l’auto in attesa dell’intervento dei tecnici. Probabilmente per un preventivo molto esoso il restauro non avvenne più e l’auto sportiva tedesca rimase smontata in garage.

Il primo proprietario comprò la 300 SL nel 1955, verniciata in grigio argento DB 180 con interni in pelle blu. Per un certo periodo l’uomo vantò nella sua collezione anche una seconda vettura, un modello del 1956, con cui prese parte a delle sfide in pista. La famiglia del collezionista si arricchì grazie alla vendita del sughero proveniente dai propri boschi di querce da sughero. Oggi la vettura è stata spostata e i tecnici hanno usato una replica di un dispositivo simile a quello utilizzato dalla Mercedes in fabbrica. La vettura è stata così riassemblata e caricata sul rimorchio per il trasporto.

Valori esorbitanti

Sono diverse le Mercedes 300 SL rivenute negli ultimi anni con una storia straordinaria. Alcuni esemplari, tra cui uno esclusivo con carrozzeria in alluminio, erano stati custoditi nel deposito di rottami di Rudi Klein a Los Angeles. Le vetture erano rimaste ferme per anni e gli eredi hanno deciso di fare cassa. Il 25 ottobre 2024, RM Sotheby’s ha messo all’asta le 67 auto, tre motociclette e 130 ricambi e motori presenti sul posto, raccogliendo un totale di 26,5 milioni di euro. La speciale Gullwing in alluminio è stata venduta per l’equivalente di 8,6 milioni di euro.

La Casa d’aste francese Artcurial ha deciso di occuparsi della vendita all’asta di una Mercedes-Benz 300 SL al Salone di auto d’epoca Rétromobile di Parigi il 27 gennaio 2026. Con tutti gli elementi originali e un basso chilometraggio fu originariamente acquistata nel 1956 all’importatore di Coca-Cola e medaglia d’oro olimpica Claude Foussier. Dopo tre successivi cambi di proprietà, l’auto conservava ancora le targhe nere originali con immatricolazione parigina. Un collezionista ha pagato l’auto 4,4 milioni di euro, giusto per rappresentarvi il giro di affari che ruota intorno alla mitica 300 SL Gullwing.