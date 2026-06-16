Mercedes GLE e GLS 63 AMG: rimane il V8 biturbo

In una industria dell’automotive con normative sempre più stringenti, Mercedes continua ad alzare l’asticella in materia di efficienza, tuttavia non ha nessuna intenzione di mollare i motori a benzina. L’elettrico sembrava aver segnato il destino dei motori termici, sebbene i numeri non siano mai stati all’altezza delle aspettative. Proprio per questo motivo le nuove Mercedes GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+ arrivano con un poderoso V8 biturbo per scatenare le fantasie dei puristi.

Il design non si discosta molto dalla tradizione con un aggiornamento specifico che perfeziona motore, tecnologia e dinamica di guida senza stravolgere le caratteristiche classiche dei due modelli della gamma. Ciò che conta è la presenza del V8 4.0 biturbo AMG che presenta delle modifiche impattanti per migliorare le performance. Di base i nuovi modelli hanno nuove griglie, prese d’aria maggiorate e una firma luminosa dedicata, nessun cambiamento epocale nell’estetica. Tra le principali novità sotto al cofano spicca l’albero motore piatto, una soluzione derivata dalla pista che riduce le masse rotanti e migliora la rapidità di risposta ai regimi più elevati.

Lavoro nel dettaglio

Il sistema mild hybrid a 48 Volt con Integrated Starter Generator di seconda generazione completa una offerta di assoluto spessore. Il contributo elettrico aggiunge 23 CV e 205 Nm nelle fasi di accelerazione e di recupero energia durante le decelerazioni. Mercedes-AMG ha rivisto aspirazione, scarico, sistema di iniezione e turbocompressori. Il risultato è un propulsore con un brio maggiore e rispettoso delle normative antinquinamento in vigore. La GLE può contare su 635 CV, mentre la coppia supera abbondantemente i 1.000 Nm considerando il supporto del sistema elettrificato.

La Mercedes GLE 63 S AMG scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. La sorella coupé GLS 63 AMG scatta da ferma a 100 km/h in 4,2 secondi, un valore che un tempo si attribuiva alle migliori supercar. La top speed è limitata elettronicamente a 280 km/h, mentre la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ permette di affrontare senza patemi qualsiasi superficie. Le sospensioni AMG Ride Control+ uniscono molle pneumatiche e ammortizzatori adattivi per offrire un perfetto bilanciamento. Non manca l’Active Ride Control, un sistema che controlla continuamente il comportamento della vettura e riduce il rollio in curva.

Lusso sfrenato

Gli interni sono confortevoli e imbottiti di tecnologia. C’è un nuovo sistema operativo MB.OS che tende a rendere l’esperienza di bordo ancora più rilassante. Lo schermo centrale offre la possibilità di avere tutte le info sui parametri del motore, la distribuzione della coppia e delle forze G rilevate durante la guida. La modalità Trail offre la possibilità di aumentare l’altezza da terra fino a 55 millimetri.

Per i rivestimenti dei sedili è disponibile un’ampia gamma di opzioni in pelle, dalla sportiva pelle Nappa Exclusive nei colori nero, beige macchiato, marrone faggio e rosso pepe, alla pelle Nappa Exclusive Style nei colori nero e beige macchiato, sino alle opzioni MANUFAKTUR nei colori blu yacht, marrone tartufo o rosso carminio. Il volante AMG Performance vanta dei comandi dedicati e può essere configurato con diversi materiali, dalla pelle Nappa alla microfibra fino agli inserti in carbonio. I prezzi? Per ora non sono stati ancora comunicati, ma le nuove GLE 63 S e GLS 63 non saranno naturalmente alla portata di tutti.