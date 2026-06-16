Il Belgio autorizza il Full Self Driving di Tesla: è il quinto Paese in Europa

Il Belgio ha ufficialmente approvato il sistema di assistenza alla guida Full Self-Driving (FSD) di Tesla, ponendo così le condizioni normative per la futura commercializzazione nel mercato nazionale. Con questa decisione, il Belgio diventa il quinto Paese dell’Unione Europea a dare il via libera alla tecnologia sviluppata dall’azienda di Elon Musk, aggiungendosi a Paesi come Olanda, Lituania, Estonia e Danimarca, che hanno concesso l’autorizzazione nei mesi scorsi.

Il sistema ha superato i test

L’annuncio è stato dato dal ministro dei Trasporti delle Fiandre, Annick De Ridder, basandosi sull’esito positivo dei test e sull’omologazione già rilasciata dall’ente olandese RDW. Gli esperti hanno riconosciuto il “significativo potenziale tecnologico” del software, considerato capace di analizzare situazioni di traffico complesse e di reagire in modo “prudente e anticipatorio”, tenendo in considerazione pedoni, ciclisti e tutti gli altri utenti della strada.

Migliora la sicurezza stradale

Nonostante l’elevato livello di automazione raggiunto, il sistema richiede ancora la costante supervisione del conducente (si tratta del FSD Supervised). Per questo, la tecnologia prevede anche dispositivi che monitorano l’attenzione del conducente. Il documento di approvazione rileva che, se utilizzato nel modo corretto, il sistema ha la potenzialità di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, risultando in alcune circostanze più rapido e più coerente rispetto ai conducenti umani.

Le autorità continueranno a controllare

Il ministro De Ridder ha comunque sottolineato che saranno necessari ulteriori controlli sull’interazione tra conducente e software e sul suo adattamento alla circolazione stradale del Belgio. Per garantire un’introduzione del sistema FSD il più possibile sicura, le autorità manterranno un monitoraggio continuo e un dialogo costante con l’azienda.