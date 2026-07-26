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La rivincita del Tesla Diner: è il Supercharger più usato al mondo

Dopo un anno dall’inaugurazione, il Tesla Diner si dimostra un successo con un numero record di ricariche. Il format verrà presto replicato.

La rivincita del Tesla Diner: è il Supercharger più usato al mondo
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 26 lug 2026
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Inaugurato nel 2025 a West Hollywood, Los Angeles, il Tesla Diner ha rivoluzionato il concetto di sosta per i veicoli elettrici, offrendo la possibilità di consumare un pasto e guardare un film durante la ricarica del veicolo, il tutto in una iconica struttura in stile retrofuturista. Sebbene a circa sei mesi dall’inaugurazione si iniziasse già a parlare di flop, a causa della diminuzione del numero di avventori dopo l’entusiasmo iniziale, ora per il Diner arriva quella che suona come una vera e propria rivincita: la Casa americana ha infatti comunicato che è diventato il Supercharger più utilizzato a livello globale.

1.600 ricariche al giorno

A dare ufficialmente l’annuncio è stato Max de Zegher, senior director of charging di Tesla, con un post sul X. La stazione di ricarica ha visto una impressionante media di 1.600 sessioni di ricarica al giorno, erogando 21,2 GWh attraverso i suoi 80 stalli nel suo primo anno di attività. Si tratta di un’energia in grado di alimentare 1.964 abitazioni statunitensi per un anno.

Cosa rende unico il Tesla Diner

Il segreto di questo successo risiede nel fatto che il Tesla Diner offre una vera e propria esperienza che va oltre la semplice ricarica e che va incontro a un’esigenza di servizi aggiuntivi sempre più richiesta. Lo dimostrano dei recenti studi per i quali, in generale, il 57% dei possessori di auto elettriche consumano almeno un caffè durante la ricarica.

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Una particolarità che differenzia la struttura di Tesla dalle normali stazioni di ricarica, spesso vicino a bar di tipo tradizionale o proprio sprovviste di servizi, è che i clienti possono ordinare cibi o bevande direttamente dal sistema di infotainment della propria vettura (da fermi) e riceverli in auto durante la ricarica.

C’è anche il cinema drive-in

L’esperienza è ulteriormente arricchita dalla possibilità di vedere dei film in un suggestivo cinema drive-in, rivisitato in chiave tecnologica. Due enormi schermi LED da circa 20 metri proiettano film che possono essere seguiti dal balcone del locale oppure direttamente dall’abitacolo: in questo caso l’audio viene riprodotto direttamente dagli altoparlanti del veicolo tramite l’app del Tesla Diner. La programmazione dei film è visibile nell’app della vettura per permettere agli utenti di pianificare le soste di conseguenza.

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Il format del Tesla Diner dimostra che i proprietari di auto elettriche richiedono luoghi di aggregazione accoglienti, dove poter anche mangiare durante l’attesa per la ricarica. Visto il riscontro ottenuto, Elon Musk ha già confermato che presto ci saranno nuove aperture.

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