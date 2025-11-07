Musk vuole costruire una mega fabbrica di chip AI per Tesla

Tesla ha dato il via libera al maxi pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk che così potrà portare avanti i suoi ambiziosi progetti. Di fatto, gli azionisti hanno avvallato la visione di Musk di trasformare nel tempo l’azienda in un colosso dell’intelligenza artificiale che sarà sempre più importante in materia di guida autonoma e di robotica. Proprio per tale motivo, secondo Musk, Tesla avrà bisogno di una mega fabbrica dove produrre chip AI per stare al passo con i suoi progetti.

Oggi, l’azienda americana sta progettando il suo chip AI di quinta generazione e, durante l’assemblea annuale della società, Musk ha illustrato i possibili piani produttivi. In questa occasione, ha parlato anche di un possibile accordo con Intel che potrebbe quindi diventare un fornitore di Tesla.

Sapete, forse faremo qualcosa con Intel. Non abbiamo firmato alcun accordo, ma probabilmente vale la pena discuterne con Intel.

Oggi Tesla già collabora con la TSMC di Taiwan e con Samsung ma viste le ambizioni di Musk ha bisogno di incrementare i partner che possano garantire un’adeguata fornitura di chip. Se davvero si arrivasse ad un accordo, per Intel si tratterebbe di una buona notizia visto che è rimasta molto indietro rispetto ad esempio, ad Nvidia nella corsa ai chip di intelligenza artificiale. Tuttavia, Musk guarda anche al futuro quando arriverà la sesta generazione dei suoi chip AI, quando servirà una capacità produttiva ancora maggiore.

Anche se estrapoliamo lo scenario migliore per la produzione di chip dai nostri fornitori, non è ancora sufficiente.

SERVE UNA TESLA TERAFAB

Così Musk ha chiamato la mega fabbrica per chip AI che vorrebbe realizzare.

Quindi penso che potremmo dover realizzare una Tesla Terafab. ​​È come una giga, ma molto più grande. Non vedo altri modi per raggiungere il volume di chip che stiamo cercando. Quindi penso che probabilmente dovremo costruire una gigantesca fabbrica di chip. Bisogna farlo.

Come e quando sarà realizzata, però, non è stato detto. In questo momento, Musk si sta concentrando molto sui chip AI che saranno importanti per l’azienda. Un numero limitato dei chip AI5 verrà prodotto nel 2026, mentre la produzione in grandi volumi sarà possibile solo nel 2027. Per la generazione successiva si parla della metà del 2028.