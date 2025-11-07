Calze o pneumatici invernali: cosa scegliere per il freddo di stagione

Tra una settimana scatta l’obbligo delle dotazioni invernali. Ogni auto, infatti, dovrà montare pneumatici invernali o quattro stagioni o avere a bordo le catene o le calze da neve. Ma qual è la scelta migliore? Entrambe le soluzioni hanno caratteristiche specifiche e vantaggi e si rivolgono a esigenze differenti, sia in termini di utilizzo che di tipologia di veicolo. Vediamo quindi in quali casi conviene optare per le calze da neve (in offerta a meno di 25€ con il 15% di sconto) e quando invece è preferibile puntare su un set completo di pneumatici invernali, come gli pneumatici Riken Snow 225/50 R17 (in offerta con il codice sconto PSPROTT25).

Quando le calze da neve sono la scelta migliore

Le calze da neve rappresentano una soluzione pratica e leggera per affrontare situazioni improvvise di neve o ghiaccio. Il modello in offerta è realizzato in poliestere ad alta resistenza, con un design autocentrante che ne facilita l’installazione anche in condizioni difficili. Omologate secondo la normativa EN 16662-1, sono perfettamente conformi alla legge. Sono ideali per chi percorre occasionalmente strade innevate o vive in zone non soggette a nevicate frequenti. Non sono pensate per un uso prolungato né per alte velocità, e il loro impiego resta consigliato su tratti stradali specifici o in condizioni temporanee.

Qeuste calze da neve sono compatibili con una vasta gamma di pneumatici di taglia M, il che le rende adatte a utilitarie, city car, crossover leggeri e furgoni di medie dimensioni. Offrono buona aderenza su neve compatta e risultano particolarmente utili per chi vuole viaggiare in regola senza dover montare pneumatici stagionali.

Quando i pneumatici invernali sono la scelta migliore

Al contrario chi affronta quotidianamente strade innevate, percorre lunghi tratti di montagna o vive in zone dove il freddo è intenso per molti mesi l’anno dovrebbe invece orientarsi verso i pneumatici invernali. Il modello Riken Snow 225/50 R17 98V XL è una buona soluzione in quanto questi pneumatici sono progettati per offrire aderenza, trazione e stabilità anche su asfalto bagnato o ghiacciato. La mescola utilizzata resta elastica anche sotto i 7 °C, migliorando la risposta in frenata rispetto a un pneumatico estivo. Il battistrada direzionale aiuta a espellere l’acqua e la neve, riducendo il rischio di aquaplaning.

Pensati per berline, SUV compatti e vetture medio-grandi, questi pneumatici invernali rinforzati sono la scelta giusta per affrontare la stagione fredda con continuità, senza la necessità di fermarsi a montare dispositivi aggiuntivi in caso di maltempo.