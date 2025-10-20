Cerca

Gomme invernali Goodyear UltraGrip Performance 3: sicurezza al top per la stagione fredda

In vista dell'inverno ecco una delle soluzioni più interessanti per le gomme della propria auto.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 20 ott 2025

Viaggiare in sicurezza è sempre importante, ma lo diventa ancora di più quando le condizioni ambientali e della strada diventano più critiche. Con l’arrivo della pioggia e l’abbassamento delle temperature, avere pneumatici affidabili è fondamentale. Utilizzando il codice PNEUS25 è possibile ottenere uno sconto immediato del 10% da utilizzare per acquistare un treno di gomme che assicuri un buon controllo del veicolo, una frenata efficace e un grip ottimale anche su fondi scivolosi. Tra le soluzioni più apprezzate negli ultimi test indipendenti, le Goodyear UltraGrip Performance 3 si distinguono per l’equilibrio tra prestazioni e durata.

L’affidabilità di questo pneumatico

Gli pneumatici Goodyear UltraGrip Performance 3 hanno mostrato risultati eccellenti in tre ambiti fondamentali: frenata su bagnato, tenuta su neve e resa chilometrica. L’ADAC, per esempio, ne ha premiato per la guida sicura e precisa su asciutto, bagnato e neve con i tester che hanno elogiato la lunga percorrenza chilometrica, il basso abrasione e la grande efficienza. Gli stessi test hanno anche mostrato ottimi risultati in frenata su asciutto e bagnato e resistenza all’aquaplaning.

Auto Inverno GOODYEAR Ultra Grip Performance 3 195/55R16

Auto Inverno GOODYEAR Ultra Grip Performance 3 195/55R16

140,39
Vedi l’offerta

Le valutazioni hanno premiato soprattutto la capacità della gomma di mantenere stabilità in curva e ridurre lo spazio di frenata in condizioni difficili, grazie a un particolare disegno del battistrada e alla nuova mescola sviluppata da Goodyear per le strade europee. Queste gomme sono progettate per funzionare al meglio già sotto i 7°C, la soglia in cui le gomme estive iniziano a perdere efficienza. Sono quindi ideali per affrontare l’autunno, l’inverno e le prime settimane primaverili, anche in città. Grazie alla loro versatilità, si comportano bene anche in percorsi misti urbano-extraurbano, offrendo una buona aderenza nelle frenate improvvise e una tenuta laterale stabile nelle curve più strette. Questo le rende particolarmente indicate per chi utilizza l’auto ogni giorno, anche su tragitti medio-lunghi.

La misura 195/55 R16 è utilizzata su numerose auto compatte e rappresenta una scelta frequente per chi cerca un buon compromesso tra maneggevolezza, comfort di marcia e consumo contenuto. Questo formato è adatto a vetture come Fiat Tipo, Toyota Yaris, Mazda 2, Hyundai i20, Renault Clio e Honda Jazz, oltre a molte altre utilitarie e compatte di segmento B e C.

Chi cerca uno pneumatico invernale affidabile e collaudato, può trovare nelle Goodyear UltraGrip Performance 3 una delle migliori opzioni oggi disponibili per auto compatte e medie.

