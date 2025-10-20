La nuova BMW iX3 sembra destinata ad avere successo: in Germania ordini oltre alle attese

La nuova BMW iX3 ha debuttato al Salone di Monaco 2025 introducendo tante novità. Non solo un nuovo look ma pure la piattaforma Neue Klasse, motori e batterie di nuova generazione e tanta tecnologia per l’abitacolo. Per vederla sulle strade bisognerà attendere la primavera del 2026 ma, intanto, questo modello sembra aver avuto una partenza positiva tanto che in Germania gli ordini hanno superato le attese. Stando infatti a quanto racconta Automobilwoche, il nuovo SUV elettrico nelle sue prime 6 settimane dal lancio ha già raccolto oltre 3.000 ordini nella sola Germania. Addirittura, pare che nello stesso tempo abbia ricevuto più ordini della BMW X3 endotermica, sempre ovviamente in Germania.

Pare che quindi il mercato abbia gradito il nuovo SUV elettrico su cui BMW punta molto. Del resto, molte delle tecnologie che ha introdotto le troveremo anche sui prossimi modelli elettrici che la casa automobilistica porterà al debutto nei prossimi anni. Nel 2026, per esempio, arriverà la nuova generazione della Serie 3 ed in particolare anche la nuova BMW i3. Piuttosto, adesso la casa automobilistica dovrà lavorare per portare la produzione della nuova BMW iX3 il prima possibile a regime.

Sembra che la casa automobilistica temesse già all’inizio di non riuscire a soddisfare gli ordini del SUV elettrico. Visto il successo di questi primi mesi, sarà fondamentale incrementare la produzione. Ricordiamo che la BMW i3X sarà prodotta all’interno di uno stabilimento di nuova costruzione a Debrecen, in Ungheria, creato appositamente per produrre veicoli di nuova generazione.

LA NUOVA BMW IX3

La nuova BMW iX3 2026 misura 4.782 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Per il momento, il SUV sarà proposto solo nella versione BMW iX3 50 xDrive. Successivamente arriveranno altre varianti. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Su fronte della prestazioni, la nuova BMW iX3 accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. Il powertrain è alimentato da una batteria con celle cilindriche che dispone di una capacità pari a 108,7 kWh. L’autonomia arriva a 805 km secondo il ciclo WLTP.

I prezzi in Italia? Si parte da 69.900 euro.