BMW, anche la M2 cede al fascino della trazione integrale

Anche l’ultimo baluardo della sportività vecchia scuola, ovvero quello che mette al “centro del villaggio" la trazione posteriore per scodare di potenza, ha ceduto al richiamo della modernità che fa rima con trazione integrale. La BMW M2, coupé bavarese nata per accontentare una platea di raffinati cultori della guida col coltello fra i denti, allarga la sua gamma presentando la versione xDrive, provvista delle sofisticate quattro ruote motrici. In ogni caso, non si può parlare di lesa maestà, perché – assicurano i tecnici dell’Elica – questa variante farà della M2 un’autentica supercar in formato tascabile.

Un motore da 480 CV

Il divertimento è assicurato, ma anche le performance non sono da sottovalutare. Grazie a un lavoro certosino che ha consentito un incremento delle doti stradali, questa M2 xDrive potrebbe giocarsela (quasi) ad armi pari con le sorelle maggiori M3 ed M4. Dunque, sotto il cofano ringhia il collaudato sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri, in grado di erogare una potenza di 480 CV (353 kW).

Questa unità motoristica introduce la tecnologia brevettata BMW M Ignite, una soluzione tecnica congeniata per abbassare i consumi sotto carico elevato, specialmente durante l’uso intensivo in circuito, permettendo al propulsore di guardare con più tranquillità alle future e rigide normative Euro 7.

A differenza della versione a trazione posteriore, che consente di avere ancora l’opzione del cambio manuale, la M2 xDrive è disponibile esclusivamente con il cambio M Steptronic a 8 velocità con Drivelogic. Una scelta obbligata per gestire nel migliore dei modi la coppia di 600 Nm e coordinare il complesso sistema di trazione integrale.

Agilità senza compromessi

Il protagonista di questa novità è il sistema M xDrive. Come accade per le M3 e M4, anche sulla M2 il sistema è ideato per privilegiare l’asse posteriore, intervenendo con le ruote anteriori solo quando serve più trazione o per correggere la dinamica di guida.

Grazie a una trasmissione multidisco a controllo elettronico, la distribuzione della coppia è totalmente variabile. Per i puristi che hanno il timore di dimenticare il divertimento del drifting, BMW ha conservato la modalità 2WD che, con il controllo di stabilità (DSC) disattivato, blocca la trazione sulle sole ruote posteriori, lasciando alla vettura il suo carattere più ribelle. Una bella trovata da parte dalla Casa bavarese.

Le prestazioni

L’aggiunta della trazione integrale permette di sciorinare dei numeri impressionanti. La nuova BMW M2 M xDrive, infatti, scatta da 0-100 km/h in soli 3,7 secondi, limando ben 0,3 secondi rispetto alla versione a trazione posteriore. La velocità massima, invece, è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma può essere sbloccata fino a 285 km/h scegliendo il pacchetto opzionale M Driver’s Package.

Per gestire queste prestazioni, l’auto adotta un set di cerchi in lega leggera M differenziati (19 pollici davanti e 20 pollici dietro) e un impianto frenante M Compound con pinze a sei pistoncini all’anteriore. Il peso aggiuntivo del sistema xDrive è di circa 55 kg rispetto alla variante automatica RWD, un compromesso che viene ampiamente compensato dalla maggiore motricità in ogni condizione climatica.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Il debutto di questa tecnologia d’eccellenza comporta naturalmente un posizionamento premium. In Italia, il prezzo di partenza della nuova BMW M2 M xDrive è fissato a 85.410 euro, contro gli 80.000 euro necessari per la versione standard a trazione posteriore. La produzione inizierà ad agosto 2026 nello stabilimento BMW in Messico, con le prime consegne previste poco dopo.