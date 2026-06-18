Nuova BMW i3 50 xDrive First Edition: quanto costano 900 km di autonomia EV

La versione BMW i3 50 xDrive First Edition lancia la berlina elettrica nell’era Neue Klasse. Il produttore bavarese punta a competere con i rivali internazionali in termini di elettrificazione, digitalizzazione e sostenibilità nel segmento premium green. Una sfida piuttosto complessa in un momento in cui il settore elettrico non sta attraversando una fase florida in Europa.

La berlina 100% elettrica, basata sulla leggendaria Serie 3, integra la sesta generazione della tecnologia eDrive, un’architettura elettronica rinnovata che apporta delle soluzioni tecnologiche innovative. La BMW i3 50 xDrive toccherà una potenza di 345 kW (469 CV) e una coppia massima di 645 Nm grazie a due motori elettrici, uno per asse.

Le tecnologie innovative

Grazie alla batteria da 108,7 kWh, la berlina BEV è in grado di percorrere con un pieno di energia 906 km secondo il ciclo WLTP. Con una architettura a 800 V, sarà possibile ricaricare fino a 400 kW di potenza dalle colonnine HPC in corrente continua. Secondo la Casa tedesca in soli 10 minuti è possibile recuperare oltre 400 km di autonomia.

Sarà difficile battere i competitor asiatici, ma i dati sono in linea con alcune rivali accreditate che arrivano dalla Cina. La First Edition di serie ha anche il caricatore AC da 22 kW per sfruttare al massimo le colonnine pubbliche in corrente alternata.

La seconda vettura del nuovo corso Neue Klasse ha un’importanza capitale per il brand. Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, Customer, Brands, Sales, ha annunciato: “La nuova BMW i3 è per noi un’auto rivoluzionaria. In quanto modello completamente elettrico, competerà in un segmento ad alto volume ed è quindi estremamente importante per il BMW Group. Allo stesso tempo, l’elevato interesse già manifestato per questo modello ci indica che sarà accolto molto positivamente dai nostri clienti. L’apertura degli ordini il 18 giugno nella versione First Edition, prima del lancio ufficiale sul mercato, rappresenta un importante passo”.

Punti di forza

L’abitacolo si caratterizza per il Panoramic Vision, Driving Assistant Plus, Comfort Access, BMW Digital Key Plus e sedili anteriori elettrici e riscaldabili. Su questo modello il nuovo il pacchetto M Sport, che comprende il kit M Aerodynamics, i freni M Sport blu e la proiezione dagli specchietti esterni con logo M, completati all’interno dall’esclusivo design interno BMW M in Veganza e M PerformTex Black.

La BMW i3 50 xDrive First Edition si può ordinare a un prezzo di 74.450 euro. Al lancio commerciale previsto per l’autunno del 2026 è prevista una versione standard della i3 50 xDrive, proposta a partire da 64.750 euro. La special versione First Edition include pure il pacchetto esterno BMW Iconic Glow che sfoggia equipaggiamenti aggiuntivi come i sedili anteriori multifunzione con regolazione elettrica, il climatizzatore automatico a tre zone, i vetri a protezione solare e il volante riscaldabile. Non mancano il BMW 3D Head-Up Display e il sistema HiFi Harman Kardon con supporto Dolby Atmos.