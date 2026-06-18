La Volkswagen ID.Cross è pronta: motorizzazioni e prezzi

Infischiandosene della crisi e delle problematiche del settore elettrico, il colosso di Wolfsburg continua a proporre veicoli elettrici. L’ultima importante novità alla spina si chiama ID. Cross e sarà uno dei modelli chiave della nuova visione green del colosso. La vettura a ruote alta, costruita sull’evoluta piattaforma MEB+, condividerà gran parte della tecnologia con la ID. Polo e con la Skoda Epiq.

Il frontale del SUV vanta sottili fari a LED con una striscia luminosa continua e un logo VW illuminato posizionato centralmente. Le linee sinuose ricordano quelle della prima serie della Tiguan e sul tetto spiccano anche le barre. La presentazione ufficiale della ID.Cross è prevista per la metà di luglio, ma alcune immagini e informazioni tecniche sono già emerse sul web. I passaruota pronunciati e le protezioni in plastica nera lungo la parte inferiore della carrozzeria garantiscono un aspetto da crossover urbano.

La scelta di motori

Con una lunghezza di circa 4,16 metri, il SUV potrà ospitare comodamente 5 passeggeri. Sono ancora top secret gli interni. La batteria, montata tra gli assi, ha una capacità di 37 kWh nella versione LFP e di 52 kWh nella versione NMC. L’autonomia dichiarata è di 436 chilometri. La batteria più piccola è abbinata a un motore elettrico da 100 kW (136 CV) sull’asse anteriore.

La batteria più grande funziona in combinazione con un motore elettrico da 155 kW (211 CV). L’ID. Cross può essere ricaricata presso colonnine rapide da 90 kW o 105 kW. Riprendendo il look del prototipo già mostrato nei mesi scorsi, il SUV tiene fede al linguaggio stilistico classico della famiglia ID. Secondo le prime indiscrezioni, l’autonomia massima dovrebbe raggiungere i 436 chilometri, rendendo l’ID.Cross ideale per i contesti urbani e gite fuori porta.

Sguardo comune

Sul piano estetico la nuova vettura non porta straordinarie novità. I designer non si sono esposti troppo. Al centro del frontale si erge il logo Volkswagen illuminato. L’obiettivo è rendere l’elettrico più accessibile a un pubblico ampio. Insieme all’ID. Polo, questo SUV rappresenterà un importante tassello per uscire dalla crisi. Le prime consegne dovrebbero iniziare tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2027. I prezzi? I rumor parlano di una cifra intorno ai 28.000 euro.