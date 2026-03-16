Volkswagen ID.Cross: il B-SUV elettrico arriva in autunno con prezzi da 28.000 euro

Il segmento dei SUV compatti, ino dei più competitivi e apprezzati in Europa, sta per vedere l’arrivo di una nuova protagonista. La Volkswagen ID.Cross debutterà infatti nel corso dell’autunno 2026. Il modello rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione del marchio tedesco. Dopo la presentazione dell’omonimo concept l’anno scorso, sono ora state rilasciate delle nuove foto con camuffature leggere, che lasciano intravedere l’aspetto generale del modello.

Dimensioni compatte, ma tanto spazio

Nonostante una lunghezza di circa 4,15 metri – simile a quella della T-Cross – la ID.Cross promette un’abitabilità da segmento superiore grazie piattaforma MEB+, che è specifica per veicoli elettrici e consente di ottimizzare gli spazi interni. Il bagagliaio offrirà una capacità di ben 475 litri, cioè 20 litri in più rispetto alla T-Cross, e in più sarà presente anche un frunk anteriore per ulteriori 22 litri.

L’ambiente interno si preannuncia minimale e tecnologico. La plancia sarà dominata dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici a cui non mancherà un tocco “classico”, vale a dire una grafica ispirata alla prima serie della Golf. Al centro, un display touch da 12,9 pollici consentirà di gestire l’infotainment tramite un software di ultima generazione. Sul fronte della sicurezza, tra i sistemi di assistenza alla guida ci sarà il Connected Travel Assist, in grado di dialogare con altri veicoli e riconoscere anche semafori e segnali di stop.

Motorizzazioni e autonomia

La ID.Cross sarà spinta dal nuovo motore elettrico APP290, disponibile in tre livelli di potenza: 116 CV, 135 CV e 211 CV. Per quanto riguarda le batterie, i clienti potranno scegliere tra due tagli di diversa capacità:

37 kWh (LFP): pensato per la città con circa 315 chilometri di autonomia (stimata).

pensato per la città con circa 315 chilometri di autonomia (stimata). 52 kWh (NMC): fino a 436 chilometri di autonomia (stimata) con una singola ricarica. La ricarica rapida in corrente continua consentirà di passare dal 10 all’80% in circa 25 minuti e ci sarà anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L).

Prezzi e allestimenti

Con un prezzo di attacco fissato intorno ai 28.000 euro, sarà uno dei B-SUV elettrici più interessanti del mercato. La gamma sarà declinata su tre allestimenti: Trend (entry level), Life e il top di gamma Style.