Peugeot 208 e 2008, nuovo motore turbo con catena di distribuzione

Peugeot ha aggiornato ufficialmente la gamma dei suoi modelli di punta, 208 e 2008, introducendo una novità tecnica attesa da tempo: il nuovo motore Turbo 100. Questa unità segna un punto di svolta fondamentale per la Casa del Leone, poiché abbandona in modo definitivo la discussa cinghia a bagno d’olio in favore di una più robusta catena di distribuzione.

Le caratteristiche principali

Il motore che equipaggia le due best-seller francesi non è altro che un 1.2 litri a tre cilindri a ciclo Miller, un’architettura studiata per massimizzare l’efficienza termica della combustione attraverso un elevato rapporto di compressione. Peugeot ha operato una revisione profonda della meccanica, introducendo componenti inediti come il blocco cilindri, il sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar) e nuove teste dei pistoni progettate per ridurre gli attriti interni. La potenza massima erogata è di 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min, con una coppia di 205 Nm disponibile già a 1.750 giri/min.

A rendere la guida più fluida concorre il nuovo turbocompressore a geometria variabile, una tecnologia che ottimizza la risposta del motore ai bassi regimi. Questa scelta permette di avere sorpassi più rapidi e una marcia cittadina meno affannosa, garantendo un piacere di guida costante in ogni condizione. Proposto esclusivamente con cambio manuale, il Turbo 100 è un motore puramente endotermico e privo di elettrificazione, pensato per offrire un’alternativa solida e dai costi di gestione contenuti.

Tagliandi ogni 25.000 km

Per quanto riguarda la robustezza, Peugeot non ha lasciato nulla al caso. Prima del debutto, l’unità è stata sottoposta a test di resistenza estremi: oltre 30.000 ore di funzionamento sui banchi prova e più di 3 milioni di chilometri percorsi dai prototipi su strada. Alcuni esemplari hanno persino superato la soglia dei 200.000 chilometri, a dimostrazione di una progettazione volta alla longevità. Questa fiducia si traduce in un programma di manutenzione semplificato, con tagliandi ogni 2 anni o 25.000 km, e una garanzia estesa che copre l’auto fino a 8 anni o 160.000 km.

In termini di prestazioni, la Peugeot 208 Turbo 100 si dimostra una vettura scattante e parca nei consumi, dichiarando una media di 5,1-5,2 l/100 km nel ciclo WLTP, con una velocità massima di 195 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi.

Il listino prezzi

La nuova Peugeot 208 Turbo 100 è già ordinabile in Italia negli allestimenti Style, Edition, Business e Allure, con prezzi che oscillano tra i 22.350 e i 24.000 euro. Per la sorella maggiore, la Peugeot 2008, l’apertura delle prenotazioni nel nostro Paese è invece fissata per il mese di maggio 2026. Si tratta di una proposta che punta dritto alla sostanza, offrendo una soluzione moderna a chi desidera una meccanica collaudata e una tranquillità d’uso duratura.