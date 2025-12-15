Natale Peugeot: extra bonus su 208 Hybrid e 2008 Hybrid e benzina

Manca davvero poco al Natale e alcune case automobilistiche stanno approfittando di questo periodo dell’anno per lanciare alcune offerte dedicate. Questo è il caso di Peugeot che ha deciso di lanciare un extra sconto di 700 euro per l’acquisto di una Peugeot 208 Hybid o di 400 euro per chi vuole comprare una nuova Peugeot 2008 Hybrid o benzina. Questo particolare bonus va ad aggiungersi alla promozioni in vigore per il mese di dicembre.

COME OTTENERE LO SCONTO DI NATALE PEUGEOT

La casa automobilistica ha predisposto un’apposita pagina all’interno del suo sito (cliccate qui) dove poter scaricare il voucher che darà diritto allo sconto extra. Basterà solamente compilare la form con i dati richiesti, indicando il modello che si vuole acquistare. Il voucher andrà poi mostrato in concessionaria al momento della stipula del contratto.

L’OFFERTA SULLA PEUGOT 208 HYBRID

Su Peugeot 208 Hybrid l’offerta di Natale prevede 700 euro di sconto che va a sommarsi ad eventuali promozioni attive per queste mese di dicembre. Sulla compatta ibrida si ottiene quindi il maggiore bonus. E l’offerta Peugeot di questo mese di dicembre? Facciamo un esempio con la Peugeot 208 Hybrid 110 in allestimento Style, cioè quello base. Ricordiamo che l’auto sotto al cofano adotta il solito motore PureTech di Stellantis, un 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri in configurazione da 100 CV, abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno troviamo una piccola unità elettrica da 29 CV. Complessivamente, la potenza di sistema arriva a 110 CV.

Di listino, questo modello è proposto a 24.820 euro. Grazie all’offerta di dicembre, sarà possibile portarselo a casa a 20.720 euro a cui detrarre l’eventuale extra sconto di Natale di 700 euro. Con finanziamento, l’offerta del mese di dicembre Peugeot porta la 208 Hybrid 110 a 19.920 euro. Vediamo i dettagli offerta economica che prevede rate da 159 euro.