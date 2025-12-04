Offerta Peugeot 208 a benzina: 5.000 euro di incentivi e rate mensili da 90 euro
Per il mese di dicembre, Peugeot mette in offerta la 208 a benzina con un incentivo di 5.000 euro: cosa c'è da sapere
Peugeot 208 è una best seller in Italia come in Europa, un modello di segmento B proposto con un’ampia gamma di motorizzazioni. Oltre a versioni benzina e Hybrid, la piccola francese è disponibile anche nelle varianti 100% elettriche. In questo mese di dicembre 2025, Peugeot ha messo la 208 in offerta, proponendo un suo incentivo che può arrivare, a seconda del modello scelto, fino a 8.000 euro. Nel caso della versione a benzina, ma solo su vetture in pronta consegna e con finanziamento e permuta, l’incentivo Peugeot arriva a 5.000 euro e ci sarà la possibilità di mettere nel garage di casa questa vettura con rate mensili da 90 euro.
LA PEUGEOT 208 IN OFFERTA
Si tratta del modello a benzina dotato della motorizzazione PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza massima di 100 CV. Motore abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. L’allestimento è quello base, Style, ed il prezzo di listino è di 22.000 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, INTERESSI E RATE
L’offerta è valida solamente per la clientela privata e per i contratti stipulati fino alla fine di dicembre. Sulle Peugeot 208 benzina in pronta consegna, con finanziamento e permuta (qualsiasi tipologia di usato), il prezzo scende da 22.000 euro a 17.000 euro. A fronte di un anticipo pari a 4.738 euro, l’auto si potrà avere con rate mensili da 90 euro.
- Peugeot 208 Benzina 100 S&S STYLE
- Fino a 5.000 euro di incentivi Peugeot
- 35 rate da 90 euro
- TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,23%.
- Anticipo 4.738 euro
- Rata Finale 11.950 euro
- Valida fino al 31 Dicembre 2025
Questi i precisi dettagli economici dell’offerta Peugeot come riportato sul sito della casa automobilistica.
Anticipo 4.738 euro – Importo Totale del Credito 12.262 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271euro. Importo Totale Dovuto 15.132,68 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.046,18 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 32,32 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 90 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 11.950 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,23%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.