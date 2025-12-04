Offerta Peugeot 208 a benzina: 5.000 euro di incentivi e rate mensili da 90 euro

Peugeot 208 è una best seller in Italia come in Europa, un modello di segmento B proposto con un’ampia gamma di motorizzazioni. Oltre a versioni benzina e Hybrid, la piccola francese è disponibile anche nelle varianti 100% elettriche. In questo mese di dicembre 2025, Peugeot ha messo la 208 in offerta, proponendo un suo incentivo che può arrivare, a seconda del modello scelto, fino a 8.000 euro. Nel caso della versione a benzina, ma solo su vetture in pronta consegna e con finanziamento e permuta, l’incentivo Peugeot arriva a 5.000 euro e ci sarà la possibilità di mettere nel garage di casa questa vettura con rate mensili da 90 euro.

LA PEUGEOT 208 IN OFFERTA

Si tratta del modello a benzina dotato della motorizzazione PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza massima di 100 CV. Motore abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. L’allestimento è quello base, Style, ed il prezzo di listino è di 22.000 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, INTERESSI E RATE

L’offerta è valida solamente per la clientela privata e per i contratti stipulati fino alla fine di dicembre. Sulle Peugeot 208 benzina in pronta consegna, con finanziamento e permuta (qualsiasi tipologia di usato), il prezzo scende da 22.000 euro a 17.000 euro. A fronte di un anticipo pari a 4.738 euro, l’auto si potrà avere con rate mensili da 90 euro.

Peugeot 208 Benzina 100 S&S STYLE

Fino a 5.000 euro di incentivi Peugeot

35 rate da 90 euro

TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,23%.

Anticipo 4.738 euro

Rata Finale 11.950 euro

Valida fino al 31 Dicembre 2025

Questi i precisi dettagli economici dell’offerta Peugeot come riportato sul sito della casa automobilistica.