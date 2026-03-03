Peugeot 208, niente più cinghia a bagno d'olio nella 100 CV

La Peugeot 208 occupa senza dubbio un posto d’onore tra le compatte di successo degli ultimi anni. Tuttavia, la sua stella si stava offuscando a causa della poca affidabilità registrata dai motori PureTech con cinghia a bagno d’olio per la distribuzione. Adesso, la segmento B francese è pronta a chiudere quel capitolo grazie a un aggiornamento che porta in dote la catena di distribuzione nel nuovo motore (EB2 Gen3) turbo benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti. Una soluzione destinata a dare più certezze e tranquillità a chi aveva perso fiducia nel vecchio propulsore (EB2 Gen2).

Le modifiche apportate

La nuova unità a tre cilindri 1.2 turbo benzina da 100 CV, che abbiamo già visto su altre compatte di Stellantis (vedi la Grande Panda), non si limita a cambiare il sistema di distribuzione, ma ridisegna totalmente l’architettura interna. In questo caso non parliamo di un motore ibrido ma di un termico puro, che rispetta le stringenti normative sulle emissioni Euro 6e-bis.

Il sistema lavora secondo il ciclo Miller, una soluzione che, grazie a fasature specifiche, aumenta il rendimento termico e riduce i consumi in modo sensibile (5,1 litri ogni 100 km). Inoltre, i tecnici Stellantis hanno aggiornato la testata, introdotto nuovi pistoni, e scelto un sistema di aspirazione ottimizzato che lavora in sinergia con un nuovo turbocompressore a geometria variabile (VGT), capace di offrire una risposta più pronta e vivace a ogni pressione del pedale.

Più sicurezza

Dunque, per il MY 2026 della Peugeot 208 le novità non riguardano soltanto ciò che agisce sotto il cofano, ma anche il comparto della sicurezza. La casa del Leone ha introdotto di serie un sistema di Driver Monitoring: nella fattispecie parliamo di una telecamera dedicata che controlla costantemente i segnali di stanchezza o distrazione del conducente. Così, percorrere le lunghe distanze preoccupa un po’ di meno.

Listino prezzi

Il mercato italiano è già pronto ad accogliere questa nuova variante di Peugeot 208, che si posiziona nel listino come una soluzione più economica (circa 3.000 euro) rispetto alle varianti mild hybrid. Di seguito, i prezzi nel dettaglio: