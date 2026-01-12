Nuova Peugeot 208, ispirata al concept Polygon: la prima su piattaforma STLA Small

Una delle più importanti novità su cui sta lavorando Peugeot è la nuova generazione della 208 che sarà un netto passo avanti rispetto al modello attuale, dato che sarà tutta nuova a partire dalla piattaforma. Un modello che riprenderà alcuni elementi del concept Polygon, a partire dal volante squadrato.

LA PRIMA AUTO CON PIATTAFORMA STLA SMALL

Parlando con i colleghi inglesi di Auto Express, il CEO di Peugeot Alain Favey ha confermato che la nuova 208 sarà il primo modello di Stellantis ad adottare la nuova piattaforma STLA Small.

L’auto è basata su STLA Small e sarà lanciata come BEV. Siamo stati i primi anche con STLA Medium. Il ruolo di Peugeot è quello di portare innovazione tra i principali marchi europei.

Insomma, pare di capire che inizialmente il nuovo modello sarà solo elettrico ma poi potrebbero arrivare altre motorizzazioni. La nuova architettura permetterà di integrare anche la tecnologia steer-by-wire vista nel concept Polygon. Ci sarà però da capire se davvero la troveremo anche sulla nuova 208 e su quali versioni.

Sempre più persone vivono o lavorano in aree urbane, dove lo spazio è sempre più limitato e le strade sono sempre più congestionate. Quindi servono dimensioni esterne compatte abbinate a interni molto spaziosi. È questo che stiamo cercando di esplorare con Polygon.

La nuova Peugeot 208 penderà quindi ispirazione dal concept con proporzioni simili che permetteranno di ottenere un abitacolo spazioso con misure esterne comunque compatte.

La concept car è un modo per spingere i nostri designer e ingegneri a trovare soluzioni. Polygon è stata voluta da Ned Curic, il nostro ingegnere capo; sta cercando di spingere i suoi ingegneri a trovare soluzioni per realizzare auto più leggere e aumentare la riciclabilità. Alcune di queste soluzioni troveranno applicazione nella prossima 208 e nei modelli successivi.

LA NUOVA PEUGEOT 208

Il nuovo modello presenterà richiami alla Polygon con gruppi ottici dotati di una firma luminosa orizzontale a tre linee che come ha evidenziato il CEO ritroveremo sulle Peugeot del futuro. Come detto al debutto sarà offerta in versione elettrica. Non è chiaro se poi arriveranno anche modelli endotermici/ibridi ma vista la nuova direzione di Stellantis è probabile. Con la nuova piattaforma arriveranno nuovi motori e batteria. Al momento non si sa molto delle specifiche tecniche. Tuttavia, conosciamo solamente i dettagli legati alle caratteristiche della piattaforma che sarà in grado di ospitare batterie con una capacità compresa tra 37 e 82 kWh. In passato Stellantis parlava di vetture con un’autonomia massima di oltre 500 km secondo il ciclo WLTP. Rispetto all’attuale modello che offre una percorrenza di poco più di 400 km, si tratterebbe di un miglioramento importante. Il debutto? Si parla del 2027 ma è possibile che già nel 2026 arrivino alcune anticipazioni. Non rimane che attendere novità.