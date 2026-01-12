Nuova BMW iX4 in arrivo, stile Neue Klasse per il SUV Coupé elettrico

La BMW X4 è uscita di scena lasciando un vuoto nel segmento dei SUV Coupé. Vuoto che sarà presto colmato dalla nuova BMW iX4, versione Coupé del SUV iX3 di recente introduzione. Modello che dovrebbe arrivare entro la fine del 2026 e poggiare sulla piattaforma Neue Klasse. Con questo veicolo, la casa automobilistica vorrebbe offrire una variante dal look più sportiveggiante del suo ultimo SUV elettrico. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi ma, intanto, lo sviluppo sta andando avanti ed un nuovo muletto della futura BMW iX4 è stato intercettato durante i test su strada.

LOOK NEUE KLASSE

Le foto spia mostrano il SUV ovviamente ancora camuffato. Tuttavia, si notano comunque diversi aspetti del suo design a partire dal frontale che dotterà il nuovo design Neue Klasse. Dunque, niente doppio rene di grandi dimensioni ma una soluzione molto più sobria che ricorda le BMW del passato. Insomma, il frontale presenterà un look che riprenderà quello della nuova iX3. Dietro, vediamo una linea del tetto spiovente che scende più rapidamente verso il lunotto molto inclinato, per dare alla vettura le forme di una Coupé. Alla fine del lunotto è presente anche un piccolo spoiler con la terza luce di stop integrata. Sempre al posteriore, la vettura dovrebbe essere dotata pure di fari a LED dalle forme sottili a sviluppo orizzontale, con la targa collocata sul paraurti.

Le nuove foto spia non mostra l’abitacolo ma non è un problema in quanto certamente troveremo il nuovo sistema Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto proprio sulla nuova BMW iX3. Dunque, niente quadro strumenti digitale. Al suo posto, il BMW Panoramic Vision. Le informazioni di guida sono proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove appaiono su una superficie nera stampata e sono visibili con un effetto 3D. Ci sarà comunque un ampio schermo centrale per il sistema infotainment.

MOTORI

Grazie alla piattaforma Neue Klasse, anche la nuova BMW iX4 potrà contare su di un’architettura a 800 V che permetterà di poter effettuare ricariche ad altissima potenza per ridurre sensibilmente i tempi per i rifornimenti di energia. Per quanto riguarda i powertrain, vista la stretta parentela con la iX3, le motorizzazioni dovrebbero essere le medesime. Oggi, il SUV è offerto solo nella versione iX3 50 xDrive con doppio motore e 469 CV che quindi dovremo ritrovare anche nella nuova iX4. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo e sulla presentazione di questo modello.