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Vision BMW Alpina, le prime immagini svelano la gran coupé che ridisegna il marchio

Il 15 maggio al Concorso d'Eleganza sul lago di Como debutta il primo modello della nuova era BMW Alpina. Le anticipazioni

Vision BMW Alpina, le prime immagini svelano la gran coupé che ridisegna il marchio
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 13 mag 2026
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Venerdì 15 maggio, sul lago di Como va in scena il debutto più atteso del nuovo corso di BMW Alpina. Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este verrà presentata la Vision BMW Alpina, il primo modello progettato interamente sotto la gestione BMW dopo l’acquisizione completata a inizio 2026. Le prime immagini circolate online, dopo il teaser ufficiale di BMW, anticipano qualche dettaglio sulla silhouette di questa gran coupé.

Le prime immagini della Vision BMW Alpina

Quello che si vede nelle foto è una gran coupé dalle proporzioni imponenti, con il tetto che scende dolcemente verso il posteriore, il muso alto con fari sottili e un paraurti specifico nel linguaggio stilistico Alpina. Le proporzioni ricordano da vicino la Serie 8, il modello che BMW ha recentemente dismesso dal listino senza annunciare un successore diretto.

Il posteriore è completamente ridisegnato con luci posteriori collegate, paraurti rielaborato e quattro terminali di scarico. Un dettaglio, quest’ultimo, che conferma la presenza di un motore termico. Una presenza significativa in un’era in cui quasi tutti i concept rinunciano a queste soluzioni in favore dei powertrain elettrici.

Una firma prestigiosa

Il progetto è affidato a Max Missoni, designer BMW, e Alex Innes, ex responsabile del Coachbuild di Rolls-Royce. Nomi che suggeriscono quali sono le ambizioni di posizionamento del marchio. BMW Alpina vuole collocarsi in quello spazio esclusivo tra le M e le ultra-lusso, il territorio che Maybach occupa per Mercedes e Bentley per Volkswagen.

Il nome “Vision” suggerisce che si tratti di un concept, non un modello di produzione immediata. Ma la scelta di Villa d’Este (storicamente associata a vetture di design straordinario con buone probabilità di arrivare in produzione) e il livello di dettaglio mostrato nei teaser lasciano pochi dubbi sulla probabilità di una versione di serie. Altrettanto probabilmente per vederla davvero su strada bisognerà attendere ancora un po’.

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