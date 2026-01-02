Nasce BMW Alpina, il marchio premium dedicato al lusso più esclusivo

Come noto già da tempo, l’inizio del 2026 rappresenta formalmente la nascita del marchio BMW Alpina. Alpina, marchio specializzato nella personalizzazione applicata alle vetture BMW, è ufficialmente entrato a far parte del BMW Group. Dopo il modello d’addio, la B8 Gran Turismo per Alpina si apre un nuovo capitolo per una realtà storica dell’automobilismo europeo, conosciuta da decenni per la sua capacità di coniugare comfort elevato, cura artigianale e prestazioni da vera sportiva. Ora che il marchio è pienamente integrato, BMW intende valorizzare questa eredità rilanciandola con un’identità autonoma e una forte personalità, posizionandola ai vertici del lusso contemporaneo.

L’obiettivo del nuovo marchio BMW

Con il nuovo marchio, BMW punta a offrire vetture che sappiano interpretare una forma moderna di esclusività, capace di soddisfare anche i clienti più esigenti. Non sarà tanto una sola questione di potenza, ma di modelli caratterizzati da una guida confortevole con finiture ricercate e soluzioni personalizzate. Ogni veicolo sarà realizzato seguendo standard molto elevati, con una selezione rigorosa dei materiali e un’attenzione particolare alla qualità estetica, sonora e tattile. Non mancheranno opzioni su misura che permetteranno a ogni acquirente di ottenere una versione davvero unica.

Per sottolineare la propria indipendenza all’interno del gruppo BMW, il nuovo marchio Alpina è stato presentato con un’identità visiva inedita. Il wordmark (il logo composto esclusivamente da una scritta stilizzata), posizionato al centro del retro della vettura, riprende nelle forme il logo asimmetrico degli anni Settanta, evocando la storia del marchio ma aggiornandola in chiave contemporanea.

Con BMW Alpina, BMW punta a rafforzare la propria presenza nel segmento più alto del mercato, seguendo l’esempio di altri marchi premium che hanno creato divisioni dedicate al lusso più esclusivo. BMW Alpina diventa così l’equivalente interno a ciò che Maybach rappresenta per Mercedes o che Bentley rappresenta per il gruppo Volkswagen. Una scelta che intercetta una domanda crescente di prodotti su misura e in grado di offrire un’esperienza diversa e più profonda del semplice acquisto di un’auto sportiva.