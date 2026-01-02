Tesla, frenano le vendite di auto elettriche nel 2025: calo di oltre l'8%

Tesla ha pubblicato i dati relativi a consegne e produzione per quanto riguarda l’ultimo trimestre dell’anno e ovviamente dell’intero 2025. Com’è andata? Nel quarto trimestre dell’anno la casa automobilistica americana ha consegnato un totale di 418.227 auto elettriche. Si tratta di un calo di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. Ma entriamo più nei dettagli.

LE VENDITE DI TESLA NEL Q4 2025: NUMERI IN CALO

Come sappiamo bene, Tesla non fornisce i dati di vendita per ogni singolo modello ma mette assieme Model 3 e Model Y e poi c’è una voce “altri modelli” al cui interno troviamo Model S, Model X e Cybertruck. Nel quarto trimestre sono state consegnate 406.585 Model 3 e Model Y, oltre a 11.642 “altri modelli”. La produzione complessiva, invece, si è attestata a quota 434.358 unità nell’ultimo trimestre del 2025. Questo lo schema delle consegne.

Tesla Model 3 + Model Y: 406.585 consegne

Altri modelli: 11.642 consegne

Totale: 418.227 consegne

Questo lo schema della produzione.

Tesla Model 3 + Model Y: 422.652 unità prodotte

Altri modelli: 11.706 unità prodotte

Totale: 434.358 unità prodotte

VENDITE IN CALO IN TUTTO IL 2025

Guardando, invece, i numeri dall’inizio dell’anno, Tesla ha consegnato complessivamente 1.636.129 auto elettriche, pari ad una flessione dell’8,3%. Si tratta del secondo anno consecutivo con vendite in calo. Nel 2024 ne furono consegnate 1.789.226 (-1% sul 2023). Entrando nel dettaglio, questo è lo schema delle consegne per l’intero 2025.

Tesla Model 3 + Model Y: 1.585.279 consegne

Altri modelli: 50.850 consegne

Totale: 1.636.129 consegne

Complessivamente, invece, lo scorso anno sono state prodotte 1.654.667 auto elettriche.

Tesla Model 3 + Model Y: 1.600.767 unità prodotte

Altri modelli: 53.900 unità prodotte

Totale: 1.654.667 unità prodotte

Il 28 gennaio 2026 sarà una data importante in quanto Tesla comunicherà i dati economici del quarto trimestre del 2025. Sarà anche l’occasione per saperne probabilmente di più dei piani per il 2026 della casa automobilistica americana.