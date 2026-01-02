Cerca

Le migliori soluzioni in offerta per proteggere il motore e risparmiare sulla manutenzione

Contro freddo e gelo di stagione.

Pubblicato il 2 gen 2026

Questi sono i giorni e le settimane più fredde dell’anno e il calo delle temperature mette a dura prova anche le automobili. In questo periodo è fondamentale controllare lo stato dei liquidi dell’auto per evitare guastie inconvenienti. Tra i più importanti, e spesso sottovalutati, c’è il liquido del radiatore, l’antigelo. Se il livello del refrigerante è troppo basso o se il fluido è ormai vecchio e ha perso le sue proprietà antigelo, si rischia non solo di restare a piedi durante una mattinata particolarmente fredda, ma di subire danni permanenti al sistema di raffreddamento. Situazioni comuni come il surriscaldamento del motore nel traffico o la difficoltà di sbrinamento dell’abitacolo sono spesso i primi segnali di un impianto trascurato.

Un liquido indispensabile per l’automobile

L’antigelo è un fluido che serve non solo a evitare il congelamento dell’acqua durante l’inverno, ma anche per prevenire l’ebollizione del motore durante gli sforzi prolungati, mantenendo stabile la temperatura interna del propulsore. La loro composizione chimica è studiata per non aggredire le parti delicate in gomma e plastica, come i manicotti e le guarnizioni, prolungando così la vita utile dell’intero sistema di raffreddamento.

Attualmente è possibile trovare diverse soluzioni pronte all’uso che facilitano la manutenzione fai-da-te. Se l’obiettivo è un semplice controllo periodico o un rabbocco rapido per ripristinare il corretto livello nella vaschetta, il flacone da due litri di antigelo AREXONS, in offerta su Amazon a meno di 15€, è la scelta migliore.

AREXONS Protettivo Radiatori Pluri-Stagione, Protezione Antiebollizione Estiva per Motori Moderni, Efficace Fino a +118°C, Adatto a Rabbocchi e Miscelazioni, 2L

Pratico da maneggiare grazie al design ergonomico, è compatibile con la maggior parte dei liquidi già presenti nel circuito e garantisce protezione anche in condizioni di calore estremo. Ottimo da tenere in garage o direttamente nel bagagliaio dell’auto.

ERRECOM Red Cool, Liquido Radiatore Rosso Fluorescente -10°C/+103°C, antigelo G12 con Pacchetto inibitore a Base Organica Oat, Pronto all'Uso, 5 Litri

Per chi invece desidera effettuare una sostituzione completa o possiede più veicoli, la convenienza si sposta sulla tanica da 5 litri ERRECOM, in promozione su Amazon a 15€. Questa scelta permette un risparmio significativo sul costo al litro e assicura una scorta adeguata ad affrontare tutto l’inverno e mettere tutte le automobili, la propria e quella dei figli, nelle migliori condizioni per circolare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
